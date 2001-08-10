Сахалинцы, покинувшие остров, могут контролировать свои пенсии через Интернет

Сахалинцы и курильчане, выехавшие на постоянное место жительства за границу, могут контролировать положенные им выплаты по линии ПФР в онлайн-режиме через сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте фонда.

На сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru) в сервисе действует раздел «Гражданам, проживающим за границей».

В этом разделе сахалинцы и курильчане, живущие за рубежом, могут получить информацию:

о назначении пенсии;

о произведенных выплатах;

о статусе направленных в ПФР документов.

Здесь же реализована возможность заказать справку (выписку):

о пенсии для граждан, проживающих за границей;

о выплатах для граждан, проживающих за границей.

Напомним, что по желанию гражданина, переехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации до 1 января 2015 года, Пенсионный фонд России, в том числе, переводит пенсию в иностранной валюте в страну, на территории которой проживает пенсионер. А тем, кто переехал за границу после указанной даты, страховая пенсия выплачивается только на территории Российской Федерации в рублях.

Если пенсионер проживает за рубежом, но пенсию получает на территории Российской Федерации, то ознакомиться с информацией о ее размере он может в уже привычном разделе сервиса «Личный кабинет гражданина» – «Пенсии и социальные выплаты».