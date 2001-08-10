На Сахалине состоится «Праздник безопасности»
С 9 по 12 октября в санатории «Синегорские минеральные воды» пройдет областной «Праздник безопасности». Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
В соревнованиях по теории и практике правил безопасного поведения примут участие 14 команд-победителей районных соревнований и две команды из областного центра.
Впервые каждый участник соревнований получит «паспорт гражданина страны безопасности».
В этом году участников ждет немало новых, интересных заданий. В числе экспертов представители МЧС, ГИБДД, ВДПО, общественной организации «Россоюзспас, медицинского колледжа и др. Свой первый опыт в роли экспертов на «Празднике безопасности получат сотрудники детской железной дороги, которые подготовили этап «Безопасность на транспорте», причём в роли помощников у них выступят юные железнодорожники.
Сегодня тема «Безопасность в интернете» довольно актуальна для подростков, поэтому работники одной из компаний - операторов мобильной связи разработали для участников соревнований специальное задание. Каждый из них должен будет провести онлайн-трансляцию и ответить на вопросы виртуального собеседника.
Волонтеры из числа сотрудников компании «Сахалин Энерджи» проведут с командами занятия по оценке рисков, так как некоторые методики, разработанные для нефтегазовой промышленности, отлично подходят и для обычной жизни.
Основные этапы соревнований начнутся 10 октября в 14:00 в санаторий «Синегорские минеральные воды». Организаторы праздника запланировали еще одно необычное, но зрелищное мероприятие, которое они пока держат в секрете.
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