На Сахалине состоится «Праздник безопасности»

С 9 по 12 октября в санатории «Синегорские минеральные воды» пройдет областной «Праздник безопасности». Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В соревнованиях по теории и практике правил безопасного поведения примут участие 14 команд-победителей районных соревнований и две команды из областного центра.

Впервые каждый участник соревнований получит «паспорт гражданина страны безопасности».

В этом году участников ждет немало новых, интересных заданий. В числе экспертов представители МЧС, ГИБДД, ВДПО, общественной организации «Россоюзспас, медицинского колледжа и др. Свой первый опыт в роли экспертов на «Празднике безопасности получат сотрудники детской железной дороги, которые подготовили этап «Безопасность на транспорте», причём в роли помощников у них выступят юные железнодорожники.

Сегодня тема «Безопасность в интернете» довольно актуальна для подростков, поэтому работники одной из компаний - операторов мобильной связи разработали для участников соревнований специальное задание. Каждый из них должен будет провести онлайн-трансляцию и ответить на вопросы виртуального собеседника.

Волонтеры из числа сотрудников компании «Сахалин Энерджи» проведут с командами занятия по оценке рисков, так как некоторые методики, разработанные для нефтегазовой промышленности, отлично подходят и для обычной жизни.

Основные этапы соревнований начнутся 10 октября в 14:00 в санаторий «Синегорские минеральные воды». Организаторы праздника запланировали еще одно необычное, но зрелищное мероприятие, которое они пока держат в секрете.