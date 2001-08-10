Общественники провели уборку побережья вблизи невельского лежбища сивучей
Последние теплые дни осени клуб «Бумеранг» и «Друзья океана» посвятили полезному делу - уборке побережья одного из красивейших мест Сахалина, мыса Кузнецова. Группа неравнодушных к судьбе родного острова волонтеров проделали многочасовой путь к месту уборки на машинах, а затем на лодке, сообщили ТИА «Острова» в клубе.
Хотя до мыса Кузнецова добраться нелегко, этот берег был выбран не случайно. В море недалеко от места проведения субботника находится залежка сивучей. Эти красивые животные легко могут запутаться в мусоре и впоследствии погибнуть. Такие случаи запутывания сивучей нередко встречаются на залежках.
- Было грустно увидеть среди мусора сдутые шарики с ленточками, пластиковые игрушки, которые могут быть смертельными для птиц и тюленей. То, что в городе олицетворяет праздник и радость, на природе превращается в мусор и инструмент смерти, - поделилась впечатлениями одна из участниц субботника Юлия Малыгина.
Волонтеры собрали пять больших куч бытового мусора, среди которого огромное количество веревок и пластиковой упаковочной ленты, которые наиболее опасны для животных. Течение подхватывает мусор с берегов и приносит в самые неожиданные места - так происходит и мысом Кузнецова. С каждым годом здесь скапливается всё больше антропогенного мусора. В этот день волонтёры собрали около тонны мусора.
Участники акции отмечают, что после масштабной уборки этой же части берега в прошлом году, мусора стало заметно меньше, но берег все еще требует заботы людей.
- Уборки около лежбищ животных должны проводиться постоянно, каждая семья может сделать свой вклад. Потому что так надо для помощи природе, в этой ситуации убирать мусор не стыдно, - сказала ещё одна из участниц акции Оксана Ткаченко.
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