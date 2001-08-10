Жилой фонд и соцучреждения Южно-Сахалинска подключены к теплоснабжению
Сахалинская коммунальная компания завершила подучу тепла во все социальные учреждения и жилой фонд городского округа «Город Южно-Сахалинск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Напомним, по действующим нормативам отопительный сезон окончательно стартует, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении 5 суток будет держаться на отметке не выше +8 градусов. Пока же температура в областном центре таких критериев не достигла.
Сейчас эстафету по обеспечению теплоносителем многоквартирных жилых домов перенимают управляющие компании, ЖСК и ТСЖ. Их задача - оперативно открыть вводные задвижки и вентили на тепловых узлах и обеспечить сброс воздуха в стояках, чтобы гарантировать наполнение системы теплоносителем во всех жилых помещениях. Если в квартирах южносахалинцев до сих пор отсутствует отопление, необходимо напрямую обращаться в УК.
Кроме того, звонки в круглосуточном режиме принимаются по телефонам диспетчерских служб:
- СКК - 72-30-13 и 72-33-89;
- департамента городского хозяйства - 300-475;
- центр обработки вызовов - 112.
На утро 8 октября по вине УК и сторонних организаций отключен ряд жилых домов. Список домов и причины указаны на официальном сайте СКК.
Кроме того, отопление до сих пор не подключили по адресам: Комсомольская, 111, Горная, 9, 11 и 11а. Здесь завершается реконструкция Комсомольского коллектора. Тепло в эти дома поступит в ближайшее время. Ситуация находится на контроле у администрации областного центра. Что касается благоустройства - подрядчик восстановит его в обязательном порядке по окончании работ.
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