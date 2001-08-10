Сахалинский ЗАГС подключился к единой всероссийской системе
Сахалинский ЗАГС начинает работать в системе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Автоматизированная система позволит сократить время оказания любой услуги до 15 минут. Кроме того, пропадет необходимость в заполнении бумаг, от заявителя потребуется лишь подпись, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.
В Единый государственный реестр вносятся все новые актовые записи: рождение, заключение брака, расторжение брака, установление отцовства, перемена имени, усыновление, смерть. Процедура перехода на электронный документооборот началась с 1 октября этого года. Ранее составленные актовые записи перенесут в систему до конца 2020 года.
- Программное обеспечение единовременно вводится в эксплуатацию на территории всех субъектов РФ, в связи с чем периодически происходят технические сбои системы. Это приводит к увеличению времени оказания государственных услуг. Но это временные трудности, которые будут устранены в скором времени, - отметили в ЗАГС. - На данный момент регистрация актов гражданского состояния производится во всех отделах Сахалинской области, но с небольшой задержкой. По исполнении наши специалисты связываются с гражданами для выдачи документов.
Благодаря электронному реестру у сотрудников ЗАГС появляется возможность предоставлять гражданам дополнительные сервисы. Например, в личном кабинете Портала государственных услуг будут представлены записи актов о гражданине и его несовершеннолетних детях.
До введения новой системы каждый ЗАГС самостоятельно выбирал специализированное программное обеспечение, позволяющее осуществлять функции по регистрации актов гражданского состояния, а также решать иные сопутствующие задачи. Это делало невозможным создание единой базы данных по всей стране. Для решения этой задачи был создан единый федеральный ресурс об актах гражданского состояния. Нормативно-правовое обеспечение деятельности разработано Министерством юстиции РФ совместно с Министерством Финансов РФ. Оператором является Федеральная налоговая служба России.
Единый реестр является основой для создания Регистра населения - федерального ресурса, который должен связать сведения о гражданах РФ из различных ресурсов.
В перспективе единый реестр установит общие стандарты и правила работы, устранит необходимость пересылки документов из одного ЗАГСа в другой, значительно ускорит и упростит межведомственное взаимодействие между различными органами государственной власти. Получать сведения из реестра ЗАГС будут Министерство внутренних дел РФ, Министерство обороны РФ, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба судебных приставов, Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования, Росреестр, Росгвардия, органы социальной защиты населения, главы местных администраций.
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