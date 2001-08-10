Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2018
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В Южно-Сахалинске во вторник отключат холодную воду
17:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске во вторник отключат холодную воду

МКП «Городской водоканал» Южно-Сахалинска информирует жителей об отключении подачи холодной воды в 17, 18а, 19 и 19а микрорайонах 9 октября с 9.30 до 16.00.

Отключения вводятся в связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения.

Оперативную информацию жители могут узнать по телефону диспетчерской «Городского водоканала» 72-32-40, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

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