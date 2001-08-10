С начала года в Южно-Сахалинске погибли 8 пешеходов
Госавтоинспекция Южно-Сахалинска призвала пешеходов к соблюдению правил дорожной безопасности. Причиной значительного числа наездов на пешеходов, особенно в темное время суток, является их внезапное возникновение на проезжей части, как на пешеходном переходе, так и в неустановленном месте.
Как удалось выяснить ТИА «Острова», за 9 месяцев в городе Южно-Сахалинске произошли 76 ДТП с участием пешеходов. Из них 8 пешеходов погибли, причем 3 - на пешеходных переходах и 68 - получили травмы различной степени тяжести.
Согласно Правилам дорожного движения, водители должны останавливаться перед пешеходным переходом, или при выезде с перекрестка, если проезжую часть собирается переходить пешеход.
Однако, пешеходы также являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому при переходе проезжей части обязаны убедиться в безопасности перехода. Многие пешеходы, в силу незнаний Правил, чувствуют себя уверенно и безопасно, ступая по «зебре», не задумываясь о том, что у автомобиля есть тормозной путь, водителю, даже при соблюдении соответствующего скоростного режима требуется время, чтобы вовремя увидеть пешехода, среагировать и начать торможение. А если водитель вовремя не принял меры к полной остановке транспортного средства как итог – ДТП, травмы и длительная реабилитация.
Именно поэтому Госавтоинспекция Южно-Сахалинска обращает особое внимание пешеходов: для того, чтобы не произошло происшествия, важно быть заметными для водителей – применяйте светоотражающие элементы на верхней одежде и соблюдайте нормы безопасного передвижения.
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