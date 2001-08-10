Южносахалинцам напоминают о «горячих линиях» по вопросам обеспечения теплом

В Южно-Сахалинске круглосуточно функционируют телефоны, позвонив на которые жители областного центра могут получить оперативную информацию по вопросам обеспечения теплом: диспетчерская служба СКК - 72-30-13 и 72-33-89; диспетчерская департамента городского хозяйства - 300-475 (круглосуточный), 312-882 (с 9.00 до 18.00); центр обработки вызовов - 112. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Оставить заявку можно также по электронной почте: info@skk65.ru, в удобное для потребителей время.

Как отмечают в департаменте городского хозяйства, интенсивность обращений снижается ежедневно. Так, если на прошлой неделе на «горячие линии» только ДГХ в сутки поступало до 130 сообщений, сегодня эта цифра ниже 50.

Напоминаем, что теплоноситель от СКК подан во все жилые дома и учреждения. Поэтому в первую очередь в случае отсутствия тепла в квартире жителям необходимо обращаться в управляющую организацию. Номера телефонов и адрес своей УК можно найти на сайте администрации города.

Актуальная информация о работе по линии СКК ежедневно обновляется на официальном сайте предприятия.