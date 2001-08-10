В Южно-Сахалинске центре хотят построить скверы, где смогут копошиться горожане
В скверах Сахалинской области предложено создать «общественные зеленые фермы». Территории, где жители близлежащих домов смогут высаживать растения по своему усмотрению, предусмотрены в эскизных проектах по благоустройству. Об этом говорили на первом заседании экспертно-консультационного совета по реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информполитики островного региона.
Участники совещания рассмотрели концептуальные решения по обновлению трёх скверов в Южно-Сахалинске: в планировочном районе Ново-Александровске по улице 2-Хабаровская, юго-восточнее перекрестка проспекта Мира и улицы Сахалинской, а также в районе дома № 9А по Спортивному проезду.
Например, в сквере в Ново-Александровске предлагается создать несколько зон, включая площадки для отдыха, размещения тренажеров и проведения различных игр - стритбола, петанк (бросание шаров), а также места для детских развлечений. Для проведения мероприятий запланировано создание так называемой главной площади со скамейками, клумбами и амфитеатром. Такова примерная концепция организации пространства, которая будет дополнена с учетом мнений горожан. В частности, уже предложено предусмотреть больше парковочных мест на территории, прилегающей к скверу.
- Особенностью обновленного сквера могут стать «общественные зеленые фермы». Это оформленные зоны, выделенные для работы, где жители могут самостоятельно высаживать растения: цветы, кустарники и даже овощи, - отметил начальник проектного отдела МКП «Горархитектура» г. Южно-Сахалинска - Ярослав Тюняев. – Эта идея будет обсуждаться с жителями, если они ее поддержат, то мы внесем разработку в проект.
- Наш совет должен стать центром компетенции, работа которого направлена на экспертную оценку проектов по благоустройству всех общественных пространств, создаваемых на территории Сахалинской области - подчеркнул председатель экспертно-консультационного совета, руководитель регионального агентства архитектуры и градостроительства, главный архитектор области Семен Вялкин. - Мы начали с рассмотрения эскизов скверов Южно-Сахалинска, обсудив преобразования, которые запланированы на будущий год. Впоследствии предстоит оценить проекты и в других муниципальных образованиях области.
Напомним, экспертно-консультационные советы созданы в Сахалинской области и других российских регионах по поручению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Их функция - профессиональная предварительная оценка проектов по благоустройству общественных пространств. К работе привлекаются архитекторы, представители региональных министерств, художники, строители и общественники.
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