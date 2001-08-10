В Сахалинской области растет число выдаваемых электронных больничных

Жителей Сахалинской области призвали активнее пользоваться электронными больничными. Преимущества листков нетрудоспособности в цифровом формате очевидны: документы нельзя потерять или испортить, их не надо хранить в архивах. При этом доступ к электронной версии есть у врачей, работодателей и самих пациентов, пояснили ТИА «Острова» специалисты.

Внедрять электронные листки нетрудоспособности в нашей стране начали летом 2017 года. Медицинские организации и работодатели подключаются к процессу постепенно, работу координирует Фонд социального страхования.

Если за прошлый год в области было выдано 436 таких больничных, то за последние 9 месяцев уже 8,6 тысяч. Но в общем объеме выдаваемых в островной области листков нетрудоспособности доля электронных сегодня составляет около 12 процентов.

– Мы разъясняем пациентам преимущества нововведения. На портале «Госуслуги» в личном кабинете можно проследить движение своего электронного больничного. Медицинские работники тратят меньше времени на выписку и продление больничных листов, по сравнению с бумажным форматом, – рассказала заведующая отделением южно-сахалинской поликлиники №2 Мила Тен.

Работодателям для доступа к электронному листку нетрудоспособности не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение. В распространенных бухгалтерских программах производится расчет пособия по болезни, а также по беременности и родам.

– Мы выезжаем в районы, встречаемся с сотрудниками организаций и предприятий, популяризируем это нововведение. Устраиваем обучающие семинары для специалистов, работающих с листками нетрудоспособности, – сообщила заместитель управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Надежда Камаева. – Внедрение электронных больничных существенно сокращает излишний бумажный документооборот, позволяет объединить информацию по листкам нетрудоспособности в единую базу данных.

Инструкции для работы с ЭЛН размещены на сайте регионального отделения Фонда социального страхования: http://r65.fss.ru/. Там же можно найти телефоны горячей линии для консультаций со специалистами.