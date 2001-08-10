Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2018
Сегодня 20:01
66,40|76,21|84,65
Житель Сахалина давал взятку в миллион за незаконную икру
15:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В ночь на среду в областном центре частично отключат воду

В центре Южно-Сахалинска в ночь на 10 октября ограничат холодное водоснабжение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии областного центра.

В связи с устранением аварийной ситуации на сетях водопровода с 21.00 9 октября до утра 10 октября будет отключена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

- 1, 2, 3, 4-й микрорайоны;

- 1, 2, 3-й укрупненные кварталы (ул. Сахалинская - ул. Ленина - ул. Емельянова - ул. Вокзальная);

- район пр. Мира - ул. Сахалинская - ул. Крюкова - ул. Бумажная;

- п/р Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Колодезной).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?