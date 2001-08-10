В Южно-Сахалинске продолжают предупреждать энтеровирус

В школах и детских садах Южно-Сахалинска продолжаются мероприятия по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции. По информации департамента образования, на сегодняшний день показатель заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) в детских садах ниже, чем в общеобразовательных учреждениях. При этом и в детских садах, и в школах фиксируются лишь единичные случаи заболеваний, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.

По данным управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, фиксируется энтеровирусная инфекция различной этиологии: герпангина, фарингит, стоматит, кишечный синдром, серозный менингит.

Так, на сегодняшний день единичные случаи заболевания различными видами энтеровирусной инфекции зафиксированы в 8 из 54 дошкольных образовательных учреждений городского округа, в 14 общеобразовательных школах. Наибольшее число заболевших (3) было в кадетской школе, в которой на время заключительной дезинфекции был приостановлен учебный процесс. Сейчас все образовательные учреждения городского округа работают в обычном режиме, проводятся дезинфекционные мероприятия для предупреждения распространения ЭВИ.

Карантинные мероприятия проводятся в карантинных коллективах ежедневно: регулярное проветривание, обеззараживание воздуха с помощью бактерицидного рециркулятора, обработка поверхностей, мытье полов дезинфекционными средствами, утренний фильтр детей, регулярные беседы с обучающимися о личной гигиене. В остальных классах и группах проводятся мероприятия по предупреждению распространения ЭВИ.

Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области информирует, что эпидемический сезон по энтеровирусной инфекции продолжается.