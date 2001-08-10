В Южно-Сахалинске продолжают предупреждать энтеровирус
В школах и детских садах Южно-Сахалинска продолжаются мероприятия по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции. По информации департамента образования, на сегодняшний день показатель заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) в детских садах ниже, чем в общеобразовательных учреждениях. При этом и в детских садах, и в школах фиксируются лишь единичные случаи заболеваний, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
По данным управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, фиксируется энтеровирусная инфекция различной этиологии: герпангина, фарингит, стоматит, кишечный синдром, серозный менингит.
Так, на сегодняшний день единичные случаи заболевания различными видами энтеровирусной инфекции зафиксированы в 8 из 54 дошкольных образовательных учреждений городского округа, в 14 общеобразовательных школах. Наибольшее число заболевших (3) было в кадетской школе, в которой на время заключительной дезинфекции был приостановлен учебный процесс. Сейчас все образовательные учреждения городского округа работают в обычном режиме, проводятся дезинфекционные мероприятия для предупреждения распространения ЭВИ.
Карантинные мероприятия проводятся в карантинных коллективах ежедневно: регулярное проветривание, обеззараживание воздуха с помощью бактерицидного рециркулятора, обработка поверхностей, мытье полов дезинфекционными средствами, утренний фильтр детей, регулярные беседы с обучающимися о личной гигиене. В остальных классах и группах проводятся мероприятия по предупреждению распространения ЭВИ.
Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области информирует, что эпидемический сезон по энтеровирусной инфекции продолжается.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:53 Сегодня Пенсии на Сахалине и Курилах в 2019 году вырастут на 1300 рублей
- 09:14 Сегодня «Элвари-Сахалин» примет на своей площадке «Ростов-Волей» из Ростова-на-Дону
09:49 Сегодня Самые «Шустрые лапы-2018» определили в Корсаковском районе
- 10:22 Сегодня Администрация Южно-Сахалинска проверяет факт укладки асфальта в дождь
12:36 3 Октября Председателя жюри конкурса «Поющие острова» Данила Плужникова встретили в Южно-Сахалинске
18:07 4 Октября В Южно-Сахалинске выступят мировые звезды джаза
- 18:15 4 Октября На форуме «Сообщество» выяснили, оправдали ли себя инструменты развития Дальнего Востока
14:58 4 Октября Областные власти обсуждают проект нового бюджета с представителями муниципалитетов
16:01 14 Сентября На Восточном экономическом форуме Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений
09:54 13 Сентября Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией
16:52 21 Сентября На Сахалине приступили к уборке ячменя
10:39 21 Сентября Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
Выбор редакции
- 16:36 Сегодня Холодной воды не будет в четырех микрорайонах Южно-Сахалинска
- 16:22 Сегодня Сахалинцы приняли участие в международном фестивале боевых искусств
- 16:19 Сегодня В Анивском районе начали принимать заявки от желающих перевести авто на газ
- 12:31 Сегодня Сахалинец завоевал серебро на всероссийском турнире по самбо
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?