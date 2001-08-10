Пенсии на Сахалине и Курилах в 2019 году вырастут на 1300 рублей

Президент России подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятый Государственной Думой РФ 27 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации РФ 3 октября 2018 года.

В соответствии с законом, сахалинцы и курильчане имеют право на назначение страховой пенсии по старости в 60 лет и 55 лет, соответственно мужчины и женщины. Сейчас она назначается в возрасте: 55 лет и 50 лет, напомнили ТИА «Острова» в отделении ПФР по Сахалинской области.

Изменение пенсионного возраста постепенно начнется с 1 января 2019 года в течение переходного периода до 2028 года.

Возраст является лишь одним из трех условий для установления права на назначение страховой пенсии по старости. Два других условия — это наличие минимальной суммы пенсионных коэффициентов (баллов) и определенная продолжительность страхового стажа.

В 2018 году необходимыми условиями для назначения страховой пенсии по старости является наличие 13,8 балла и 9 лет страхового стажа.

Эти значения ежегодно повышаются, пока не достигнут к 2024-2025 годам соответственно 15 лет стажа и 30 баллов.

Однако пенсионное обеспечение сахалинцев и курильчан имеет свою особенность. Для них предусмотрена возможность назначения страховой пенсии по старости раньше, чем в большинстве других регионов России. Однако, такое досрочное назначение пенсии по-прежнему «увязывается» с наличием специального стажа, требования к которому не изменились.

Так, в соответствии с новым законом, досрочная страховая пенсии по старости, после завершения переходного периода, будет назначаться мужчинам по достижении возраста 60 лет и женщинам по достижении возраста 55 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. При этом страховой (общий) стаж должен быть не менее 25 лет у мужчин и 20 – у женщин.

По новому законодательству граждане, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в 2019 — 2020 годах, имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Например: человек, который по новому пенсионному возрасту должен уйти на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.

Повышение пенсионного возраста не коснулось работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, многодетных женщин, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и т. д.

Право досрочного выхода на пенсию сохранилось для ряда профессий, включая врачей, учителей, артистов. Требования к специальному стажу этих работников не меняются, при этом срок обращения за пенсией для них будет установлен в соответствии с переходным периодом, предусмотренным в законе.

На Сахалине и Курилах повышение пенсионного возраста вообще не предусматривается для женщин, родивших двух и более детей, если они имеют 20 лет общего страхового стажа работы, из них 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера либо 17 лет - в приравненных к ним местностях. Это же положение относится и к постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).

Планируется, что принятие закона позволит уже в 2019 году проиндексировать страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров в два раза выше уровня прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. Прибавка к пенсии индивидуальна для каждого пенсионера и ее размер будет зависеть от размера пенсии. Исходя из среднего размера страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в Сахалинской области составляющего чуть более 19 тыс. рублей, увеличение пенсии в результате индексации в 2019 году составит около 1300 рублей в месяц.