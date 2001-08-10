Администрация Южно-Сахалинска проверяет факт укладки асфальта в дождь

Сегодняшний дождь, накрывший областной центр после обеда, внёс коррективы в работу подрядных организаций, занимающихся благоустройством улично-дорожной сети. Как выяснили во время планового объезда по городу специалисты МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», не все дорожники успели оперативно «свернуть» работы на время непогоды. Так, факт укладки асфальта в дождь был зафиксирован на улице Сахалинской.

Как рассказал его руководитель Евгений Кулик, сейчас специалисты учреждения проводят проверку по данному факту. В ближайшее время они возьмут пробы асфальтобетонной смеси, которую укладывали в дождь, для лабораторного анализа. Если в результате исследований будет обнаружено, что этот материал не соответствует требованиям нормативных документов, заказчик примет соответствующие меры и обяжет подрядчика исправлять нарушения вплоть до перекладки покрытия. В противном случае, данный объект не будет принят и оплачен. Кроме того, именно подрядчик несет ответственность за качество асфальта в течение всего гарантийного срока уже после сдачи объекта. И он, в случае выявления дефектов, будет обязан их устранить за свой счёт.

Напомним, что ремонт улицы Сахалинской на участке от ул. Южно-Сахалинской до моста через реку Сусуя в сентябре этого года начала компания ООО «Горстрой». Срок завершения работ по контракту - 1 ноября.