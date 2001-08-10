В Анивском районе начали принимать заявки от желающих перевести авто на газ
В Анивском городском округе начали принимать документы от жителей, решивших перевести личный транспорт на газомоторное топливо. Затраты будет компенсировать районная администрация, которая получила субсидии на эти цели из областного бюджета.
Размер компенсаций гражданам при переводе автотранспорта на газомоторное топливо составляет 70 процентов от стоимости переоборудования машины. 100 процентов затрат возмещается льготным категориям жителей, но не более средней стоимости переоборудования автотранспорта по Сахалинской области (105 тысяч рублей).
Программа по переходу на экологически чистое топливо уже действует в Корсаковском, Долинском, Холмском и Невельском городских округах и Южно-Сахалинске.
К льготным категориям относятся ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, инвалиды, семьи, имеющих детей‐инвалидов, и детей, потерявших кормильца, малоимущие граждане.
Напомним, компенсации предоставляются только собственникам зарегистрированных в Сахалинской области автомобилей единовременно на одну единицу транспорта. Другие важные условия получения выплат – возраст машины не должен превышать 20 лет, переоборудовать для работы на газомоторном топливе (метан) ее необходимо в специализированной организации на территории островного региона.
Контакты для обращений и по вопросам приема документов: городской округ «Город Южно-Сахалинск» (8-4242-300-584 (1), «Анивский городской округ» (8-42441-4-17-37), «Корсаковский городской округ» (8-42435-4-05-64), городской округ «Долинский» (8-42442-2-73-87), «Холмский городской округ» (8-42433-2-06-93), «Невельский городской округ» (8-42436-6-13-04).
Более подробная информация о мерах поддержки жителей и предприятий при переоборудовании автотранспорта для работы на газомоторном топливе размещена на сайте агентства www.aepg.sakhalin.gov.ru по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области в разделе «Газомоторное топливо».
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