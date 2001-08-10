Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2018
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16:36, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Холодной воды не будет в четырех микрорайонах Южно-Сахалинска

Холодной воды не будет в четырех микрорайонах Южно-Сахалинска

По информации МКП «Городской водоканал», 11 октября будут проводиться работы по устранению аварийной утечки на сетях водоснабжения в районе домов № 9-11 по ул. Горной.

На время ремонта с 9.30 до 16.00 будет отключено водоснабжение в 17, 18, 19 и 19а микрорайонах.

Телефон диспетчерской водоканала 72-32-40, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

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