Холодной воды не будет в четырех микрорайонах Южно-Сахалинска

По информации МКП «Городской водоканал», 11 октября будут проводиться работы по устранению аварийной утечки на сетях водоснабжения в районе домов № 9-11 по ул. Горной.

На время ремонта с 9.30 до 16.00 будет отключено водоснабжение в 17, 18, 19 и 19а микрорайонах.

Телефон диспетчерской водоканала 72-32-40, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.