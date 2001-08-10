Два южно-сахалинских ТОС успешно реализовали свои проекты
Члены сразу двух южно-сахалинских ТОС - «Улица Зимняя» и «Выбор» - подготовили и реализовали проекты по асфальтированию собственных дворов. Финансирование мероприятий обеспечила администрация областного центра в рамках конкурса социальных проектов на лучшие идеи по благоустройству дворовых территорий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
В общей сложности для асфальтирования двух придомовых площадок было выделено около миллиона рублей.
Так, асфальтирование дороги по ул.Зимней включало отсыпку дорожного полотна щебнем, укрепление откосов дороги, поливку битумом, укладку асфальтобетонной смеси.
Проект активистов ТОС «Выбор» предусматривал ямочный ремонт территории двора - около 70 кв. м - и ремонт тротуара - почти 60 кв. м, а также посадку деревьев и кустарников и посев большого газона. На сегодняшний день работы по обоим адресам успешно завершены.
В целом в текущем году поддержку администрации получили 12 проектов по благоустройству дворовых территорий, подготовленных ТОС.
Представители ТОС, желающие принять участие в конкурсе проектов в 2019 году, могут проконсультироваться по телефону 300-814, доб. 3, 7.
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