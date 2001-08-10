В Японию отправились три делегации курильчан
10 октября на теплоходе "Этопирика" в Японию отправились три делегации курильчан. Это две малочисленные делегации. По традиции, в октябре в Японию отправляется группа представителей трех Курильских островов для подведения итогов очередного сезона безвизовых обменов. В составе этой делегации пять человек, руководителем делегации правительством Сахалинской области был назначен и.о. мэра Южно-Курильского городского округа К. Бутаков, вместе с ним поехали представители администраций и представительных органов власти Итурупа и Шикотана.
Они будут встречаться с сотрудниками МИД Японии, канцелярии кабинета министров, Ассоциацией по связям с жителями Курильских островов (в г. Токио) и Хоккайдской комиссии при губернаторстве Хоккайдо (г. Саппоро).
Другая малочисленная делегация в количестве трех человек - работники краеведческих музеев Итурупа и Кунашира отправились в г. Саппоро, где будут общаться со своими коллегами из государственного музея Хоккайдо. Их взаимные поездки друг к другу длятся уже 10 лет. Археологи-историки из хоккайдского музея продолжают исследования стоянок древних людей, населявших когда-то три Курильских острова.
На этом же теплоходе 59 жителей Кунашира, Шикотана и Итурупа отправились в префектуру Тояма. Она расположена на западном побережье острова Хонсю. Добираться туда курильчане будут двумя авиарейсами из аэропорта Накасибецу. Сначала до г. Токио, затем на местных авиалиниях до г. Тояма. Это большой промышленный центр Японии. Для курильчан устроители поездки подготовили очень насыщенную программу с многочисленными экскурсиями. Один день они проведут в семьях местных жителей, запланирована и встреча с губернатором префектуры Тояма.
Это завершающая в 2018 году поездка курильчан в Японию.
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