«Праздник безопасности» на Сахалине прервали экстренной эвакуацией

Находившиеся в санатории «Синегорские минеральные воды» 10 октября пациенты и персонал учреждения, а также участники «Праздника безопасности» вынуждены были прервать занятия и покинуть помещение. Система оповещения транслировала сигнал пожарной тревоги. Несмотря на то, что мероприятие было учебным, все отнеслись к эвакуации с должным вниманием, благодаря чему она прошла организованно и без паники. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В областных соревнованиях среди школьников на звание лучшей команды знатоков правил безопасного поведения принимают участие 14 команд, ставших победителями в районных этапах, и две команды из Южно-Сахалинска. Организаторы отметили положительную тенденцию: второй год подряд первенство в районах одерживают команды из сельских школ. Например, в этом году приехали участники из сёл Ясное, Мгачи и Онор.

В церемонии открытия, которая состоялась сегодня утром, с напутственным словом к командам обратились партнеры программы «Безопасность – это важно!»: представители Главного управления МЧС России по Сахалинской области, компании «Сахалин Энерджи» и регионального министерства образования.

По мнению временно исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Романа Новоселова, на соревнованиях ребята смогут показать все, чему уже научились. Только так можно оценить их уровень, увидеть к чему нужно стремиться дальше, какие навыки развивать, чтобы безопасность стала нормой жизни каждого.

Как отметила представитель регионального министерства образования Елена Клинова, это праздник для заинтересованных, умных и самых эрудированных ребят в области безопасности.

Её подержала представитель компании «Сахалин Энерджи» Татьяна Дериведмидь и добавила: «Я желаю вам честной, интересной борьбы, удачи, и, как говорится, ни пуха, ни пера».

Накануне открытия прошел час безопасности, его провели волонтеры – сотрудники компании «Сахалин Энерджи». Они обсудили вместе с участниками правила проживания в стране БЕЗопасности.

Впервые в истории праздника каждый участник получил паспорт гражданина страны БЕЗопасности. Кроме личных данных, в этом документе отмечены все этапы соревнований, прохождение которых эксперты будут визировать специальными штампами.

Сегодня шла работа на станциях по безопасности на дорогах, при чрезвычайных ситуациях, по оказанию первой помощи и т.п. Во второй половине дня прошел конкурс по безопасности на воде, ребята провели тренировку в бассейне, отработав навыки помощи пострадавшему.

Традиционно в качестве экспертов соревнований выступают профессионалы: представители ГИБДД, Всероссийского добровольного пожарного общества, общественной организации «Россоюзспас», медицинского колледжа и др. Сотрудники МЧС России принимают участие в организации соревнований в рамках проведения месячника гражданской обороны, который в октябре проводится по всей стране.

Ежегодно организаторы стараются сделать соревнования более интересными и запоминающимися. На этот раз два этапа прошли в несколько измененном формате. В качестве экспертов одного их них выступили сотрудники компании–оператора мобильной связи. Они разбирали с ребятами правила безопасности в интернете, каждый участник онлайн-трансляции отвечал на вопросы виртуального собеседника о том, какие меры нужно предпринять и на что обратить внимание, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

На другом новом для «Праздника безопасности» этапе экспертами выступили сотрудники детской железной дороги и юные железнодорожники, они провели этап «Безопасность на железной дороге». Модели железной дороги, которую собрали для ребят путейцы, на соревнованиях еще не было – изучать правила безопасного поведения были готовы не только дети, но и взрослые.

В завершение первого дня планируется подготовить информационные плакаты и провести специальный тренинг для закрепления навыков работы в команде. «Праздник безопасности» завершится 12 октября, в канун международного дня уменьшения опасности стихийных бедствий, учреждённого Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году.