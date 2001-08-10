Эколого-краеведческий диктант предлагают написать сахалинцам
20 октября в Сахалинской областной научной библиотеке состоится заключительное мероприятие проекта «Родника» «Сохраним наш остров вместе», поддержанного грантом Правительства Сахалинской области и партнерами проекта: областной научной библиотекой и дворцом детского (юношеского) творчества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в общественной организации «Родник».
Целями проекта являются повышение грамотности школьников по экологии и краеведению и тиражирование опыта эколого-краеведческой работы «Родника» с подростками среди островных педагогов.
С марта по октябрь в рамках проекта были проведены тематические встречи со школьниками и круглые столы с педагогами г. Южно-Сахалинска и пяти районов области (Тымовский, Ногликский, Невельский, Александровск-Сахалинский, Холмский).
Во время встреч в интерактивном формате ребят знакомили с оборудованием для исследования окружающей среды, метеоприборами, конструкторами альтернативных источников энергии, с работой телескопов, проводили игры на знание географии Сахалинской области.
В ходе круглых столов с педагогами обсуждали вопросы экологического воспитания и экологические проблемы в районах. Также учителям был представлен сборник методических разработок специалистов «Родника» по экологии и краеведению, объединивший материалы и наработки за многие годы экологических фестивалей и эколагерей.
Эколого-краеведческий диктант подведет итоги проекта и поможет каждому участнику выявить уровень своих знаний по экологии и краеведению. В диктанте могут принять участие не только школьники, но и взрослые сахалинцы.
Начало диктанта 20 октября в 11:30 в актовом зале областной научной библиотеки. Для регистрации на мероприятие необходимо заполнить заявку или сообщить организаторам до 19 октября ФИО и контактный телефон по тел. 8(4242)76-27-13, 89625818713, e-mail: rodniknew@mail.ru.
Также можно пройти испытание в онлайн режиме на сайте «Родника» в течение суток с 20 по 21 октября. Инструкция по написанию диктанта онлайн и ссылка на стартовую страницу публикуется здесь в день проведения диктанта в 11:30.
Каждый участник диктанта получит свидетельство об участии. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отмечены дипломами и призами. Награждение победителей состоится на областном молодежном экологическом форуме «С заботой о будущем» в декабре 2018.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:07 4 Октября В Южно-Сахалинске выступят мировые звезды джаза
- 18:15 4 Октября На форуме «Сообщество» выяснили, оправдали ли себя инструменты развития Дальнего Востока
14:58 4 Октября Областные власти обсуждают проект нового бюджета с представителями муниципалитетов
16:24 5 Октября На Курилах завершила работу третья бизнес-миссия из Японии
16:01 14 Сентября На Восточном экономическом форуме Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений
09:54 13 Сентября Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией
16:52 21 Сентября На Сахалине приступили к уборке ячменя
10:39 21 Сентября Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
Выбор редакции
- 17:22 Сегодня Сахалинский театр кукол вернулся с гастролей из Японии
- 17:18 Сегодня В двух сахалинских селах возводят новые здания пожарных частей
- 16:48 Сегодня Завершается проектирование новой школы на Итурупе
- 13:26 Сегодня Турнирную таблицу чемпионата Сахалинской области по шахматам возглавил Олег Верещагин
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?