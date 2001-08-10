Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2018
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В Луговом на время устранения порыва на сетях отключили тепло
15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Луговом на время устранения порыва на сетях отключили тепло

Как сообщает АО «Сахалинская коммунальная компания», порыв на теплотрассе, питающей планировочный район, произошел сегодня утром. На месте работают бригады СКК. Им предстоит заменить поврежденный участок трубы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Без отопления на это время останутся жилые дома, школа № 30, детские сады № 23,18, 9.

Ориентировочное время подачи теплоносителя в дома и социальные объекты -  сегодня 18.00. 

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