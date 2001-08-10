66,18|76,07|83,90
15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Луговом на время устранения порыва на сетях отключили тепло
Как сообщает АО «Сахалинская коммунальная компания», порыв на теплотрассе, питающей планировочный район, произошел сегодня утром. На месте работают бригады СКК. Им предстоит заменить поврежденный участок трубы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Без отопления на это время останутся жилые дома, школа № 30, детские сады № 23,18, 9.
Ориентировочное время подачи теплоносителя в дома и социальные объекты - сегодня 18.00.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:07 4 Октября В Южно-Сахалинске выступят мировые звезды джаза
- 18:15 4 Октября На форуме «Сообщество» выяснили, оправдали ли себя инструменты развития Дальнего Востока
14:58 4 Октября Областные власти обсуждают проект нового бюджета с представителями муниципалитетов
16:24 5 Октября На Курилах завершила работу третья бизнес-миссия из Японии
16:01 14 Сентября На Восточном экономическом форуме Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений
09:54 13 Сентября Федеральная сетевая компания повысит обеспеченность Сахалина и Приморья электроэнергией
16:52 21 Сентября На Сахалине приступили к уборке ячменя
10:39 21 Сентября Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
Выбор редакции
- 17:22 Сегодня Сахалинский театр кукол вернулся с гастролей из Японии
- 17:18 Сегодня В двух сахалинских селах возводят новые здания пожарных частей
- 16:48 Сегодня Завершается проектирование новой школы на Итурупе
- 13:26 Сегодня Турнирную таблицу чемпионата Сахалинской области по шахматам возглавил Олег Верещагин
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?