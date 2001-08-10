Завершается проектирование новой школы на Итурупе

Новое трехэтажное здание рассчитано на 400 учащихся начальных и старших классов. Оно будет расположено в районе Приморского шоссе, неподалеку от районной администрации и дома культуры. Площадь застройки составит больше 3,5 тысяч квадратных метров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Сейчас в Курильске существует единственное общеобразовательное учреждение - школа на 330 учеников. Здание было введено в эксплуатацию в 1998 году. Его построили взамен сгоревшей школы, поэтому требовалось быстро провести работы. Панельное двухэтажное сооружение возвели по типовому канадскому проекту – из сэндвич-панелей, наполненных базальтовым утеплителем.

- Для Курильска на тот момент это было правильное решение, которое помогло обеспечить учебный процесс на 2 десятилетия вперед. Но сегодняшним требованиям эта школа уже не соответствует. На ухудшение состояния здания повлияли климатические условия, сейсмическая ситуация, агрессивная среда, обусловленная близким расположением к морю. Все это привело к истончению конструкции, - рассказал глава Курильского района Вадим Рокотов. – Вместе с тем, демографическая ситуация в районе улучшается, и мы должны создавать условия для получения качественного образования. Детям нужны теплые, большие классы, комфортный спортзал, специализированные кабинеты.

Накануне архитектурно-градостроительный совет Сахалинской области одобрил концепцию планировочного решения здания школы. Она предусматривает 5 функциональных блоков и благоустройство территории.

Помещения для обучения начальных классов будут размещены справа относительно главного входа в отдельном блоке. Там же расположатся группа продленного дня, 2 спальни и 2 игровые. Кроме того, в блоке начальной школы разместят мобильный компьютерный класс с 20 ноутбуками для проведения уроков английского языка.

В новой школе предусмотрены 12 кабинетов, половина из которых универсальные. Они будут использоваться для проведения уроков русского языка, математики, истории, географии, обществознания. Еще 6 кабинетов сделают специализированными: лингафонный, информатики, химии и биологии, физики, а также кабинеты технологии для мальчиков и девочек.

На прилегающей к школе территории планируется размещение стадиона для проведения уроков физкультуры. Согласно проекту должны быть созданы 300-метровая круглая беговая дорожка и стометровая - прямая, а также яма для прыжков, игровая площадка для мини-футбола и баскетбола и уличные тренажеры.

Деньги на проектирование и строительство нового образовательного учреждения заложены в бюджете региона в рамках адресной инвестиционной программы. Сдать школу в эксплуатацию планируется в 2022 году.