В двух сахалинских селах возводят новые здания пожарных частей. Строительство депо в Ильинском Томаринского района и Онорах Смирныховского района началось в сентябре этого года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Каждое депо рассчитано на два машиноместа со смотровой ямой для обслуживания и ремонта техники, а также с помещениями для несения службы. В зданиях предусмотрены комнаты для бытового обслуживания, работы дежурного караула и отдыха. Также постройки включают пункт связи (диспетчерскую), столовые, санузел, душевую, спальное помещение и учебные классы.

Сегодня пожарные в Ильинском несут службу в здании 1967 года постройки, с тех пор оно ни разу не ремонтировалось. При этом работы у огнеборцев много: выезжают не только на пожары, но и на дорожно-транспортные.

– Новые здания необходимы, потому что прежние постройки уже не отвечают нормам. Они не соответствуют степени огнестойкости, недостаточно помещений для размещения личного состава, – рассказал первый заместитель руководителя Управления противопожарной службы Сахалинской области Виталий Сотников. – Новые конструкции будут модульного типа. В случае необходимости их можно разобрать и перенести в другое место. Отопление и электроснабжение будут как централизованными, так и резервными.

В Ильинском сохранят один из элементов прежнего депо – резервуар с водой времен губернаторства Карафуто. Его решили оставить, потому что он наполняется водой даже в засушливую погоду.

– Специалисты лаборатории сделали заключение, что резервуар пригоден к дальнейшему использованию. Мы в проектном отделе придумали, как можно его модернизировать, после чего согласовали с заказчиком, – отметил представитель подрядной организации Алексей Панкратов. – В селе есть проблема – когда отключают электричество, то перестают работать насосы и не получается экстренно запитать машины водой. Так как резервуар оставят, то у пожарных будет возможность резервной подпитки.

В следующем году запланировано возведение быстровозводимых пожарных депо в Макаровском и Долинском районах. Строительство зданий осуществляется в рамках государственной программы «Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы».