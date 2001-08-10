Сахалинский театр кукол вернулся с гастролей из Японии

Поездка прошла в рамках реализации трехстороннего соглашения между театром «Кадзеноко» (Япония), министерством культуры и архивного дела Сахалинской области и Сахалинским театром кукол. Содействие в проведении гастролей оказало губернаторство Хоккайдо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Постановку сахалинских актеров под названием «Сновидения» увидели жители трех городов: Саппоро, Асахикава, Накагава-чо. Состоялись четыре показа, которые посетили около 700 человек самого разного возраста.

- Артисты Людмила Иевлева и Александр Котов настолько расположили к себе зрителей, так обаяли их своей улыбкой, голосом, актерской работой, что с ними не хотели расставаться, - поделились впечатлениями представители театра в Саппоро.

Первый раз за время совместной творческой работы Сахалинского театра кукол и японского театра «Кадзеноко» российские и японские артисты были приняты в Губернаторстве Хоккайдо.

– Все было очень торжественно и одновременно дружелюбно, ­– рассказала Инга Костанова, директор Сахалинского театра кукол. – Нас принимал начальник управления по делам с Россией в губернаторстве Нобуюки Синохара. Он отметил важность гастролей Сахалинского театра кукол в Японии в рамках отмечаемого в этом году 20-летия Соглашения о дружбе и экономическом сотрудничестве между Хоккайдо и Сахалинской областью. Было подчеркнуто, что после прошедшего сильного землетрясения в данной префектуре спектакль островных актеров стал «настоящим лучом света для местного зрителя».

По итогам гастролей состоялись переговоры сторон о дальнейших совместных творческих планах. Художественный руководитель Сахалинского театра кукол Антонина Добролюбова пригласила японских артистов принять участие в ежегодной Летней театральной школе, проводимой в регионе. Кроме того, обсуждалась идея ­обмена актерами для участия в спектаклях. Она вызвала живой интерес у японской стороны.