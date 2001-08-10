Сахалинский борец занял седьмое место на чемпионате мира среди ветеранов
С 5 по 7 октября в универсальном дворце спорта «Молот» (г.Пермь) прошел XX чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов в категории «мастерс». В престижных соревнованиях приняло участие около 350 спортсменов из 35 стран мира. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.
В состав сборной России вошел сахалинец, тренер-преподаватель отделения греко-римской борьбы СДЮСШОР по греко-римской борьбе г.Южно-Сахалинска, мастер спорта Евгений Иванов.
Южносахалинский спортсмен соревновался в возрастной группе 35-40 лет среди борцов весовой категории 78 кг.
Первым оппонентом сахалинца стал борец из Казахстана Бердибек Килибаев, над которым наш земляк одержал победу, получив 5 квалификационных очков.
Во второй встрече Евгению Иванову пришлось мериться силами с чемпионом мира по греко-римской борьбе среди ветеранов 2017 года Тобиасом Кантолла (Швеция). Благодаря активной борьбе сахалинец смог завоевать 1 балл во втором периоде, но упустив из вида «фирменный» прием шведа — переворот накатом, проиграл встречу со счетом 1-9.
- Волнения не было, лишь спортивный азарт, - рассказал Евгений Иванов. - Немного обидно, что шведский борец выиграл схватку практически одним приемом, но это спорт. А поставить чемпиона мира, благодаря своей активной борьбе, в партер — это многого стоит.
По итогам чемпионата мира сборная России завоевала более 10 золотых медалей и заняла 1 место в общекомандном зачете.
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