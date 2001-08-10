Врачи из Санкт-Петербурга и Южной Кореи рассказали сахалинцам о лечении ожирения
Врачи из Санкт-Петербурга и Южной Кореи на Сахалине поделились с островитянами опытом по лечению ожирения. Предметом обсуждения специалистов стали бариатрические операции. Их проводят, когда диеты и физические нагрузки являются неэффективными, а лишний вес, тем временем, может стать угрозой для жизни человека. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской обалсти.
Такие вмешательства на Сахалине ранее выполняли преимущественно открытым способом. Сейчас медики всё активнее применяют лапароскопический метод: он менее травматичный, а процесс восстановления протекает гораздо быстрее.
Сегодня в городской больнице имени Ф.С. Анкудинова состоялся тематический мастер-класс. Хирурги из Санкт-Петербурга уже во второй раз встали к операционному столу вместе с сахалинскими коллегами. Вместе они выполнили две операции разных видов. Первая – это продольная резекция желудка, она заключается в удалении части этого органа.
- Операция направлена на то, чтобы пациент меньше ел, при этом эффективно снижается вес, – обозначила алгоритм действий руководитель центра комплексного лечения ожирения Санкт-Петербургской больницы Святого Георгия Мария Соловьёва. - Вторая операция – это желудочное шунтирование. Желудок делится на две части, к одной из них присоединяется часть тонкой кишки. Достигаем хорошего эффекта в плане лечения сахарного диабета, снижения уровня холестерина, улучшается течение артериальной гипертензии.
- Ожирение во всём мире уже приобретает характер эпидемии. Последствия проблем с обменом веществ хорошо известны. У всех на слуху – сахарный диабет, инфаркт миокарда – это тоже результат нарушения метаболизма. Врачи разными методами ведут борьбу с ожирением. И хирурги принимают активное участие в этом процессе, так как иногда консервативные методы лечения уже не приносят должного эффекта. Нашим врачам сейчас выпала отличная возможность для того, чтобы расширить базу знаний по этому направлению, – сообщил главный врач южно-сахалинской городской больницы имени Ф.С Анкудинова Андрей Ширяев.
- Данное сахалинское медучреждение сегодня располагает современным оборудованием, а коллектив стремится к совершенствованию навыков. Новые технологии позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов. В том числе и в послеоперационный период, – отметил прибывший на остров главный эндовидеохирург Санкт-Петербурга, профессор Валерий Стрижелецкий.
- Уже 8 лет занимаюсь этим направлением, и такой обмен опытом всегда приносит положительный эффект для всех, - высказал свое мнение доктор медицинских наук из Южной Кореи Ха Тэ Гё, представляющий медицинский центр института Ханянг. - В лечении пациентов с ожирением важна командная работа хирургов, диетологов, психологов и других специалистов.
С участниками конференции из Страны утренней свежести накануне встретился заместитель председателя правительства Антон Зайцев. Он отметил, что островной регион плодотворно сотрудничает с медицинским центром института Ханянг уже более 9 лет.
- После заключения соглашения о сотрудничестве с корейской клиникой сахалинские врачи неоднократно выезжали туда для ознакомления с передовым опытом в сфере здравоохранения. Благодаря этому стало возможным внедрение новых для региона высокотехнологичных методик в нейрохирургии, онкологии, а также в лечении ожирения, - сказал Антон Зайцев. - В мае 2018 года в Южной Корее побывала делегация руководителей сразу нескольких областных медучреждений. Изучались особенности организации работы клиники, возможности телемедицины. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с иностранными партнерами по ряду направлений на системной основе.
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