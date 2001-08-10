Старшеклассники Томаринского района научились выбирать проекты инициативного бюджетирования

Тренинг "Молодёжный бюджет" в Томари дал старт реализации одноимённого областного проекта на территории городского округа. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации Томаринского района.

В среду 11 октября в Томари состоялся тренинг для местных организаторов проекта "Молодёжный бюджет", реализуемого в области в качестве одной из практик инициативного бюджетирования. В нём приняли участие активные старшеклассники и педагоги четырёх общеобразовательных школ городского округа из Томари и сёл Красногорск, Пензенское и Ильинское. Инициаторами и организаторами мероприятия выступили сотрудники областного министерства финансов и финансового управления Томаринского района.

Представители областного минфина рассказали участникам тренинга о сути проекта "Молодёжный бюджет" и о том, как организовать процесс выдвижения и отбора проектных идей в их собственных школах. Также они научили старшеклассников принципам модерации групповых дискуссий и посвятили их в тонкости подготовки грамотного оформления своих предложений. Одним из результатов этой работы стали планы работы по реализации "Молодёжного бюджета" в каждой конкретной школе района. Во второй части тренинга его участники в игровой форме провели презентацию проектных предложений своих команд и голосование за них, чтобы на практике применить полученные в ходе обучения знания.

Теперь принявшим участие в мероприятии ученикам и педагогам предстоит сформировать в своих школах молодёжные общественные советы, организовать информационные кампании, провести классные и общешкольные собрания по выдвижению и отбору идей. А затем организовать в декабре итоговое голосование за них, в котором смогут принять участие все без исключения учащиеся 9-11 классов.

Как рассказала начальник финансового управления Томаринского городского округа Наталья Лялькина, Томари уже второй год подряд присоединяется к областному проекту "Молодёжный бюджет". Каждая участвующая в нём школа может выдвинуть один или несколько проектов на общую сумму 3 млн рублей. В прошлом году это сделали все четыре школы городского округа. Предложенные старшеклассниками района идеи получили бюджетную поддержку и в настоящее время находятся на стадии реализации.

- Спецификой этого года стало то, что молодёжь теперь может выступать не только с инициативами благоустройства пришкольной территории, но и с идеями обустройства общественных пространств населённых пунктов в целом, а также технического оснащения учреждений и приобретения оборудования, которое может принести пользу широкому кругу людей. К тому же теперь школьники могут выбирать не один проект, а несколько, главное чтобы их суммарная стоимость была в пределах трёх миллионов, - сказала она.

Ещё одной отличительной чертой реализации проекта в текущем году, по словам Натальи Лялькиной, стал сам принцип организации выдвижения и отбора идей. Теперь этот процесс более интересен, содержателен и способен вовлечь максимальное количество старшеклассников.

Мэр Томаринского городского округа Александр Кобелев, позитивно отозвался о проекте "Молодёжный бюджет" и выразил надежду, что его реализация на территории района приведёт к повышению бюджетной грамотности и гражданской активности молодого поколения.

- Мы активно внедряем в районе инструменты активного участия населения в определении приоритетов бюджетного финансирования. И искренне рады, что с каждым годом молодёжь всё активнее и активнее включается в этот процесс. В конце концов, кому как не им определять, каким именно должен стать наш городской округ, чтобы им в нём захотелось жить и в будущем, - сказал мэр.

Проект "Молодёжный бюджет" является одной из практик инициативного бюджетирования, реализуемых при поддержке Правительства Сахалинской области наряду с такими проектами, как "Поддержка местных инициатив" и "Развитие территорий". Каждая из них позволяет людям разных возрастов, профессий и уровня образования участвовать в улучшении общественного пространства своих сел и городов. В рамках "Молодёжного бюджета" авторами проектных предложений, реализация которых финансируется за счёт бюджетных средств, являются учащиеся старших классов общеобразовательных школ муниципалитетов. Финансирование таких предложений от каждой из школ за счёт средств областного бюджета составляет до 3 млн рублей.