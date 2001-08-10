Сотовая связь будет доступна на протяжении всей автодороги от Южно-Сахалинска до Охи

К 2020 году трасса будет полностью обеспечена устойчивой мобильной связью благодаря сотрудничеству между региональным правительством и сотовыми операторами. Сахалинская область – первый регион на Дальнем Востоке и в Сибири, где был применен механизм реализации проектов в цифровой сфере в рамках соглашений между властью и бизнесом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

На сегодняшний день сотовая связь доступна практически на всем промежутке дороги Южно-Сахалинск – Поронайск. Об этом сообщили на пресс-конференции с участием заместителя председателя правительства островной области Сергея Попова и руководства компании «МегаФон».

– Мы живем в регионе с непростыми климатическими условиями, поэтому вопрос доступности сотовой связи особенно актуален. На сахалинских дорогах не должно быть участков вне зоны доступа, чтобы избежать таких ситуаций, когда автомобилисты становятся заложниками снежных метелей или тайфунов и не могут позвонить даже в экстренные службы, – отметил Сергей Попов.

Напомним, в сентябре этого года на полях Восточного экономического форума сахалинское правительство и компания «МегаФон» заключили соглашение о сотрудничестве, по которому предусматривается разделение затрат на обеспечение автодорог мобильной связью. Один из крупнейших операторов присоединился к проекту, в котором с 2017 года участвовали компании МТС и «Вымпелком».

В рамках этого проекта областные власти обеспечили постройку 14 объектов инфраструктуры связи и их подключение к электросетям. Бизнес же взял на себя расходы по размещению собственных базовых станций и их последующую эксплуатацию. Теперь на всех 14 объектах будут присутствовать все федеральные операторы связи, кроме Tele2.

Компания «МегаФон» также выразила готовность участвовать во второй части этого проекта по обеспечению связью сахалинских дорог. До 2020 года планируется построить еще 14 объектов: 12 антенно-мачтовых сооружений (АМС) на региональной трассе до Охи и 2 объекта – до Охотского.

Кроме того, на пресс-конференции обсудили новый формат сотрудничества между властью и бизнесом в виде государственно-частного партнерства, который может использоваться для покрытия сотовой связью малых населенных пунктов. По словам директора Сахалинского регионального отделения компании «МегаФон» Елены Просвиркиной, развитие информационной инфраструктуры в отдаленных селах требует больших затрат.

– Не так дорого построить объекты связи, но обслуживать их выходит не рентабельно для любого оператора. Зачастую в малых населенных пунктах, где проживает меньше ста человек, нет транспортной сети, развитой энергосистемы. Чтобы обеспечить благами цивилизации жителей отдаленных населенных пунктов, можно эффективно использовать механизм разделения затрат между властью и бизнесом, – сказала Елена Просвиркина.

На сегодняшний день более 99 процентов сахалинцев и курильчан обеспечены сотовой связью, более 93 процентов – фиксированным Интернетом, когда волоконно-оптическая линия связи проведена в населенный пункт. В рамках регионального проекта по устранению цифрового неравенства в прошлом году 11 населенных пунктов островного региона подключили к оптоволоконной сети. Более 10 тысяч жителей островного региона получили быстрый доступ в Интернет. А в конце года должна завершиться прокладка оптоволокна на Курильские острова.