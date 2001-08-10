Участников сельских спортивных игр наградили благодарственными письмами на Сахалине
Подводя промежуточные итоги спортивного года, в областном центре отметили благодарственными письмами представителей команды Южно-Сахалинска, принявших участие в региональном этапе XII всероссийских летних сельских спортивных игр, посвящённых 75-й годовщине победы в Курской битве.
Участниками состязаний, проходивших минувшим летом стали представители семи районов Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму
администрации города Южно-Сахалинска.
В торжественной обстановке директор департамента по делам, молодежи спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска Елена Завязкина наградила участников соревнований благодарственными письмами департамента и выразила большую признательность спортсменам, отстаивающим честь городского округа «Город Южно-Сахалинск».
В число отличившихся на состязаниях вошли жители сел Синегорск и Дальнее, занявшие 2 место в соревнованиях по волейболу и показавшие хорошие результаты в легкой атлетике.
- Пожалуй это была одна из самых сложных спартакиад этого года, большие трудности мы встретили при комплектовании команды, но несмотря на это смогли показать хороший результат, - отметила Елена Завязкина. - В следующем году мы уделим большее внимание к подготовке участников, созданию благоприятных условий для тренировочного процесса. Мы настроены на победу и надеюсь в следующем году у нашей команды все получится.
В программу летних сельских игр входят легкая атлетика, волейбол, перетягивание каната и настольный теннис. В командном зачете победителями стали спортсмены из Долинского района (3498 очков), на втором месте Холмский район (3236 очков), на третьем — Невельский район (3200 очков).
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