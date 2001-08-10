Фирменное обмундирование получили сахалинские бойцы

Комплект фирменных «бойцовок» в торжественной обстановке ребятам вручил заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики региона Егор Умнов. Теперь все бойцы, отработавшие трудовой семестр, получат форму от областного министерства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Участники встречи подвели итоги летнего трудового семестра и обсудили дальнейшее развитие движения сахалинских студотрядов. По словам замминистра, на сегодняшний день данное направление в России активно развивается и охватывает свыше 200 тысяч человек. Это не только даёт возможность трудоустроиться учащимся, но и знакомиться с новыми людьми, получать опыт работы по своей специальности.

- На данный момент педагогическое направление самое активное. Но мы ведём работу и в других сферах, - отметил Егор Умнов. - Хочется, чтобы ваша работа не замыкалась только на летнем периоде времени, а продолжалась в течение года, как в полноценной общественной организации. Мы готовы предоставить вам в этом помощь и поддержку.

Комиссар регионального штаба студенческих отрядов Максим Шелепов рассказал, что на сегодняшний день существует два педагогических отряда – «Крылатый» и «Прибой.

- Штат активистов насчитывает около 30 человек. Сейчас на базе Сахалинского института железнодорожного транспорта уже формируется третий, скоро он будет введён в строй. Кроме того, планируется подключить к движению студентов других вузов, в частности обучающихся по направлению сервиса. Также в ближайшем будущем начнётся работа со старшеклассниками, чтобы они тоже могли с пользой проводить время. Работа над этим будет проводиться совместно с Российским движением школьников, - поделился комиссар.

Недавно члены отряда «Крылатый» достойно представили Сахалинскую область на пятом всероссийском форуме студенческих педагогических отрядов. По словам Максима Шелепова, благодаря успешному выступлению островных ребят о сахалинском движении студотрядов заговорили в Москве. Более того, участники всероссийской высшей школы командного состава РСО пришли к договорённости, что членов стройотрядов Сахалина будут приглашать участвовать в масштабных российских стройках вне конкурса.

- Сейчас мы активно готовимся к всероссийскому конкурсу «Лучший студенческий педагогический отряд», который пройдёт в следующем году в Москве. Наши студенты очень хорошо работают с детьми и могут поделиться своим опытом с другими субъектами. К тому же, поддержка, которая оказывается студотрядам со стороны сахалинского минспорта, гораздо выше, чем у региональных отделений, существующих уже давно, - подчеркнул Шелепов.

- Безусловно, у студотрядов на Сахалине большой потенциал. Для нас очень важно обеспечить учащимся трудоустройство в хороших организациях, чтобы они могли работать, получать достойную заработную плату и иметь определённую защиту со стороны государства, - резюмировал Егор Умнов. - Всё это мы сможем обеспечить не только в сфере педагогики, но и по другим направлениям. Наше министерство курирует вопросы туризма, активно работает со всеми гостиницами и оказывает им поддержку. Сегодня они заинтересованы в развитии молодёжной политики и студотрядов. Кроме того, в регионе есть большие проекты, связанные со строительством спортивных объектов. Важно, чтобы вы своим примером давали возможность ребятам поверить в себя и в возможность самореализации через студенческие отряды. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед!

Сегодня Максим и мастер отряда «Крылатый» Арина Ушаева отправились на всероссийский слёт студенческих отрядов в Ростов-на Дону, посвящённый 59-ой годовщине окончания летнего трудового семестра. Ребята примут участие в совещании, а также побеседуют за круглым столом на тему охраны труда. Благодаря этому, в сахалинском штабе РСО островитяне смогут проводить работу по защите прав трудящихся.