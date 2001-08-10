Акция «Внимание! Железнодорожный переезд!» прошла в Смирныховском районе

Сотрудники Госавтоинспекции ОГИБДД ОМВД РоссииСмирныховского раона совместно с представителями ОАО «РЖД» провели акцию «Внимание! Железнодорожный переезд!». Она была направлена на предупреждение аварийности на железнодорожных переездах, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Железный переезд является зоной повышенной опасности. Это наиболее сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения.

В течение дня, инспекторы ДПС следили за соблюдением водителями автотранспортных средств правил проезда железнодорожных путей, уделяя особое внимание недопущению движения транспортных средств через переезды на запрещающий сигнал светофора. Со всеми водителями автотранспорта сотрудники полиции проводили разъяснительные беседы о порядке безопасного и безаварийного пересечения железнодорожных путей, а также вручали листовки с информацией и правилами поведения на них.