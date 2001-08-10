Конкурс управленцев «Лидеры России» собрал больше 31 тысячи заявок

Сахалинцев приглашают принять участие в национальном конкурсе управленцев «Лидеры России». Он стартовал 11 октября и за первые сутки собрал больше 31 тысячи заявок. Приглашаются смелые, энергичные и целеустремленные люди, сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики островного региона.

Ключевая задача конкурса – помочь в построении карьеры активным людям, обладающим высоким интеллектуальным потенциалом.

Первый сезон проекта завершился в феврале. Почти из 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, победили 103 человека. 70 конкурсантов получили назначения, а двое из них стали губернаторами российских регионов. Еще трое - заместителями федеральных министров.

Свои силы в первом конкурсе попробовали и члены сахалинского правительства. Сергей Попов и Владимир Сидоренко дошли до финала «Лидеров России». Участие в испытаниях впоследствии помогло руководителям региональных профильных агентств стать заместителями председателя сахалинского правительства.

- «Лидеры России» дают прекрасную возможность получить знания, новые управленческие практики и навыки, значительно расширить круг профессиональных контактов. Это конкурс для тех, кто хочет добиться в жизни большего, знает, как это сделать, и неуклонно стремится к своей цели, - сказал Сергей Попов.

Заместитель председателя регионального правительства добавил, что «Лидеры России» дают хороший толчок к профессиональному росту и представителям бизнес-структур. Одним из победителей первого конкурса стал Андрей Рузанов – в прошлом заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Хабаровском крае. Сейчас он возглавляет сахалинское отделение компании.

Программа «Лидеров России» предусматривает несколько этапов. Первый – удаленное тестирование через Интернет - на общую эрудицию. Далее в регионах проходят различные мероприятия и тренинги с участием представителей аппарата президента России, федеральных министерств, фонда «Сколково», а также других ведущих управленцев страны.

В числе наставников конкурса: первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В этом году в конкурсе есть нововведения. Так, теперь в нем могут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Это позволит соотечественникам, по разным причинам, не живущим в России, проявить свои управленческие таланты и быть замеченными российскими компаниями и органами власти.

Еще одна особенность - партнерами конкурса стали 20 крупнейших отечественных корпораций, которые проявили заинтересованность в участниках проекта. Все они готовы предложить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов, в том числе организовать стажировки на своих предприятиях.

Организаторы повысили верхнюю возрастную планку участия в «Лидерах России»: если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то теперь эта отметка установлена на уровне 55 лет. Более того, для конкурсантов моложе 35 лет достаточно двухлетнего опыта руководства. В очных этапах 2018-2019 года будет больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.

Руководитель проекта Алексей Комиссаров рассказал о ключевых условиях второго конкурса «Лидеры России»: «Этап регистрации будет проходить всего две недели, так что участникам нужно подавать заявки максимально оперативно. Регистрация началась 10 октября и закончится 24 октября. Еще три дополнительных дня мы даем на загрузку видеоинтервью.

Как и в первом конкурсе, пройдет дистанционный этап, очные полуфиналы и финал. Все личные кабинеты с первого конкурса сохранены - так что его участники могут просто вернуть информацию в своем личном кабинете».

Дополнительно о всероссийском конкурсе можно узнать на официальном сайте.