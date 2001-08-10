В Шахтерске сбили молодую сахалинку

14 октября, примерно в 1:20, 23-летний водитель автомобиля Toyota Carina, не имея права на управление транспортным средством, двигался в восточном направлении по проспекту Мира в посёлке городского типа Шахтерске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИЮДД УМВД России по Сахалинской обалсти.

В районе дома № 4 совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно - транспортного происшествия 23-летняя девушка, получила телесные повреждения.

Водитель автомобиля Toyota Carina в нарушение Правил дорожного движения покинул место дорожно- транспортного происшествия.

По данному факту проводится проверка.