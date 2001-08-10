В Шахтерске сбили молодую сахалинку
14 октября, примерно в 1:20, 23-летний водитель автомобиля Toyota Carina, не имея права на управление транспортным средством, двигался в восточном направлении по проспекту Мира в посёлке городского типа Шахтерске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИЮДД УМВД России по Сахалинской обалсти.
В районе дома № 4 совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно - транспортного происшествия 23-летняя девушка, получила телесные повреждения.
Водитель автомобиля Toyota Carina в нарушение Правил дорожного движения покинул место дорожно- транспортного происшествия.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:35 Сегодня В Шахтерске сбили молодую сахалинку
11:20 Сегодня Южно-сахалинским вокалистам преподали урок по пения
- 12:01 Сегодня 1250 пачек незадекларированных сигарет изъяли сахалинские таможенники
11:57 Сегодня В Томаринском детском саду "Сказка" провели день открытых дверей
15:55 8 Октября В этот раз японскую бизнес-миссию пропустили через курильскую таможню без эксцессов
17:45 8 Октября Сахалинский ЗАГС подключился к единой всероссийской системе
14:57 8 Октября На Сахалине состоится «Праздник безопасности»
17:41 8 Октября Сахалинским бюджетникам могут поднять зарплаты на 20 процентов
16:52 21 Сентября На Сахалине приступили к уборке ячменя
10:39 21 Сентября Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
Выбор редакции
- 11:57 Сегодня В Томаринском детском саду "Сказка" провели день открытых дверей
- 11:20 Сегодня Южно-сахалинским вокалистам преподали урок по пения
- 08:47 Вчера Конкурс управленцев «Лидеры России» собрал больше 31 тысячи заявок
- 17:16 12 Октября В районы Сахалинской области отправились новые школьные автобусы
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?