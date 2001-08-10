Тихоокеанское
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В Томаринском детском саду "Сказка" провели день открытых дверей

В Томаринском детском саду

В субботу 13 октября томаринский детский сад "Сказка" провёл день открытых дверей. По словам организаторов, основными задачами мероприятия было знакомство родителей с методами работы педагогов и созданными в саду условиями для детей, а также налаживание позитивных взаимоотношений между родительским сообществом и коллективом дошкольного образовательного учреждения.

После приветственной речи методиста дошкольного образовательного учреждения Галины Крутых с участниками мероприятия провели небольшую спортивную пятиминутку, после чего им предложили вернуться в детство в рамках четырёх тематических секций. В рамках одной из них родителям провели занимательную викторину по природоведению, в рамках другой их научили нетрадиционным техникам рисования солью. Параллельно с родителями работали учитель-логопед и педагог-психолог. Завершилось мероприятие круглым столом и чаепитием.

Как рассказала ведущий специалист районного отдела образования Анна Черникова, подобное мероприятие было организовано в районе впервые.

- Мы хотели привлечь внимание родителей к работе дошкольного учреждения, чтобы они увидели, как организован воспитательно-образовательный процесс для их детей. И активнее оказывали содействие педагогам, не оставаясь сторонними наблюдателями, - сказала она. – У участников акции была возможность пообщаться не только с воспитателями, но и получить консультации узких специалистов: психолога, логопеда. Мы планируем в дальнейшем продолжить проводить подобные мероприятия и применить опыт детского сада "Сказка" в других дошкольных образовательных учреждениях района, сообщили ТИА «Острова» в администрации Томари.

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