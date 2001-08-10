На Сахалине электронную запись к врачам полностью переводят на единый портал госуслуг

Процесс перехода с региональной электронной регистратуры на федеральный Интернет-ресурс планируется завершить до конца октября этого года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- В личном кабинете «Моё здоровье» достаточно ввести данные своего паспорта, СНИЛС, полиса обязательного медицинского страхования, чтобы записаться на прием к врачу, – сообщил исполняющий обязанности директора Сахалинского областного информационно-аналитического центра (СОМИАЦ) Сергей Архипов. - Трудностей не должно возникнуть и при записи в медучреждение детей или родственников, не владеющих Интернетом. Их данные также можно ввести в своем личном кабинете.

До конца октября запись к врачам на Госуслугах и в региональной электронной регистратуре будет вестись параллельно. При этом ряд учреждений здравоохранения уже полностью перешли на федеральный портал. Среди них - областная стоматологическая поликлиника, женская консультация южно-сахалинского родильного дома, городские поликлиники №2 и №4.

- У Госулуг есть мобильное приложение, и многие сахалинцы его активно используют для электронной записи к врачам, в этой версии зачастую данные загружаются гораздо быстрее, – уточнили в СОМИАЦ. - Если возникают проблемы с записью, то, возможно, имеется ошибка в номере полиса или персональные данные в поликлинике указаны неверно. При возникновении сложностей надо написать или позвонить в службу техподдержки портала, контактный телефон в СОМИАЦ – (4242) 67-27-56.

Специалисты постепенно развивают сервисы в личном кабинете «Моё здоровье». Сейчас здесь размещаются сведения об оказанной медпомощи, вскоре каждый пользователь сможет увидеть свои медицинские документы, подать заявление о смене страховой компании.

Работа по переводу электронной записи к врачам на единую платформу сейчас ведётся во всех регионах страны. Стоит отметить, что в областных медицинских учреждениях сохраняется возможность записи к врачу через регистратуру или call-центр.