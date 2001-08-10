Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2018
Сегодня 07:24
65,75|76,05|80,41
В Южно-Сахалинске в аварии погибла 20-летняя девушка
16:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

План по вакцинации жителей Сахалинской области от гриппа выполнен почти на 90 процентов

План по вакцинации жителей Сахалинской области от гриппа выполнен почти на 90 процентов

Такая информация прозвучала сегодня на рабочем совещании в региональном правительстве, которое провела его председатель Вера Щербина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- В соответствии с разработанным планом вакцинации в этом году планируется привить 219 тысяч сахалинцев и курильчан, в том числе 74 тысячи детей и 145 тысяч взрослых. По состоянию на 15 октября уже прошли вакцинацию 190 тысяч 578 человек, - сообщил министр здравоохранения региона Алексей Пак.

Глава ведомства сообщил, что в прививочной кампании на островах используются две основные вакцины. «Совигрипп», которая применяется для иммунизации взрослых, поставлена в область за счет средств федерального бюджета. «Гриппол Плюс», предназначенная для беременных женщин и детей, закуплена на деньги региона. 

Вакцинацию жителей от гриппа на Сахалине и Курилах планируется завершить 30 октября 2018 года. Чтобы уложиться в срок, отметили на совещании, в ряде муниципальных образований региона необходимо активизировать прививочную кампанию. Это три района, расположенные на Курильских островах, а также, Поронайский, Охинский, Макаровский, Корсаковский городские округа и Южно-Сахалинск.

- Главы этих муниципалитетов должны взять под личный контроль ход прививочной кампании. Особенно это касается руководителей Поронайского, Охинского, Тымовского и Ногликского округов, где каждый год происходит сезонная вспышка инфекций, - сказал Алексей Пак.

- К вакцинации против гриппа необходимо отнестись максимально серьезно. Это касается здоровья граждан. Необходимо в органах местного самоуправления закрепить людей, ответственных за данное направление и провести разъяснительную работу на предприятиях, - отметила председатель сахалинского правительства, уточнив, что сама она прививки от гриппа уже сделала.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?