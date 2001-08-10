План по вакцинации жителей Сахалинской области от гриппа выполнен почти на 90 процентов

Такая информация прозвучала сегодня на рабочем совещании в региональном правительстве, которое провела его председатель Вера Щербина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

- В соответствии с разработанным планом вакцинации в этом году планируется привить 219 тысяч сахалинцев и курильчан, в том числе 74 тысячи детей и 145 тысяч взрослых. По состоянию на 15 октября уже прошли вакцинацию 190 тысяч 578 человек, - сообщил министр здравоохранения региона Алексей Пак.

Глава ведомства сообщил, что в прививочной кампании на островах используются две основные вакцины. «Совигрипп», которая применяется для иммунизации взрослых, поставлена в область за счет средств федерального бюджета. «Гриппол Плюс», предназначенная для беременных женщин и детей, закуплена на деньги региона.

Вакцинацию жителей от гриппа на Сахалине и Курилах планируется завершить 30 октября 2018 года. Чтобы уложиться в срок, отметили на совещании, в ряде муниципальных образований региона необходимо активизировать прививочную кампанию. Это три района, расположенные на Курильских островах, а также, Поронайский, Охинский, Макаровский, Корсаковский городские округа и Южно-Сахалинск.

- Главы этих муниципалитетов должны взять под личный контроль ход прививочной кампании. Особенно это касается руководителей Поронайского, Охинского, Тымовского и Ногликского округов, где каждый год происходит сезонная вспышка инфекций, - сказал Алексей Пак.

- К вакцинации против гриппа необходимо отнестись максимально серьезно. Это касается здоровья граждан. Необходимо в органах местного самоуправления закрепить людей, ответственных за данное направление и провести разъяснительную работу на предприятиях, - отметила председатель сахалинского правительства, уточнив, что сама она прививки от гриппа уже сделала.