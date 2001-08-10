В Южно-Сахалинске пройдет областной фестиваль ретро-музыки
Хиты прошлого столетия прозвучат 27 и 28 октября на сцене городского дома культуры «Родина». Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
В IV областном фестивале-конкурсе ретро-музыки «Незабытые мелодии» примут участие солисты, исполнители-инструменталисты, а также вокальные, вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли. Участники разделятся на три категории: любители, профессиональные музыканты, студенты средних и высших учебных заведений области в возрасте от 16 лет.
На настоящий момент в оргкомитет фестиваля для заочного отбора поступили заявки из 12 муниципальных образований области: Углегорского, Александровск-Сахалинского, Долинского, Ногликского, Охинского, Холмского, Поронайского, Корсаковского, Анивского, Смирныховского, Тымовского и Южно-Сахалинска.
По итогам предварительного прослушивания аудио-заявок, которое состоится 17 октября, жюри определит тех, кто выступит на конкурсном концерте. На фестивале зрители услышат песни, созданные не позднее 80-го года прошлого века в направлениях: джаз, эстрада, рок-н-ролл, шансон, бардовская песня.
Оценивать «Незабытые мелодии» будут руководитель музыкальной группы Dream Box, звукорежиссер областной филармонии Георгий Зобов, преподаватель эстрадного вокала Александра Агаева, солист показательного оркестра МЧС России Евгений Балашов (Москва).
В творческой программе фестиваля запланировано выступление ансамбля джазовой и эстрадной музыки Jazz-Time под руководством заслуженного работника культуры Сахалинской области Владимира Киндинова.
Услышать «Незабытые мелодии» приглашают всех желающих. Бесплатные пригласительные билеты можно взять в кассе дома культуры «Родина».
Учредителем фестиваля является министерство культуры и архивного дела островного региона, организатором – Сахалинский областной центр народного творчества.
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