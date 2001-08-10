65,75|76,05|80,41
16:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Два микрорайона Южно-Сахалинска останутся без воды ночью 16 октября
В связи с продолжающимися ремонтными работами на магистральном трубопроводе в ночь на вторник отключат подачу холодной воды в 12 и 12а микрорайонах Южно-Сахалинска. Водоснабжения не будет с 21.00 15 октября, его возобновят не ранее 9.00 16 октября.
Специалисты МКП «Городской водоканал» продолжают устанавливать задвижки на магистральном трубопроводе. В дальнейшем в случае аварий или порывов для их устранения не придется отключать целые микрорайоны, а появится возможность провести эти работы локально, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:57 9 Октября В Южно-Сахалинске центре хотят построить скверы, где смогут копошиться горожане
10:42 10 Октября Сахалинские парламентарии предлагают центру паритетное распределение доходов
16:48 11 Октября Завершается проектирование новой школы на Итурупе
- 14:56 12 Октября В Южно-Сахалинске в аварии погибла 20-летняя девушка
16:52 21 Сентября На Сахалине приступили к уборке ячменя
10:39 21 Сентября Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
Выбор редакции
- 17:55 Вчера Добровольцы смогут реализовать свои идеи в рамках сахалинского конкурса «Трамплин»
- 17:17 Вчера Долинцы взяли Гран-при фестиваля-конкурса «Я люблю тебя, Россия!»
- 17:13 Вчера На Сахалине прошла экологическая акция «Живи, лес!»
- 16:26 Вчера Члены правительства Сахалинской области стали вторыми в стрельбе по мишеням
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?