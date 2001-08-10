Два микрорайона Южно-Сахалинска останутся без воды ночью 16 октября

В связи с продолжающимися ремонтными работами на магистральном трубопроводе в ночь на вторник отключат подачу холодной воды в 12 и 12а микрорайонах Южно-Сахалинска. Водоснабжения не будет с 21.00 15 октября, его возобновят не ранее 9.00 16 октября.

Специалисты МКП «Городской водоканал» продолжают устанавливать задвижки на магистральном трубопроводе. В дальнейшем в случае аварий или порывов для их устранения не придется отключать целые микрорайоны, а появится возможность провести эти работы локально, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.