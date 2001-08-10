На Сахалине прошла экологическая акция «Живи, лес!»
715 саженцев ели аянской высадили в районе села Покровка Долинского городского округа. В мероприятии приняли участие ребята из школьного лесничества «Кедр» и сотрудники Долинского лесничества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Для высадки саженцев был выбран пустырь из лесного фонда: место с сухой почвой на возвышенности.
– Посадочный материал нам предоставили в «Южном лесном хозяйстве». Саженцы хорошие, так скажем, «усыпающие». Поэтому молодые елочки должны прижиться хорошо, – заверил главный лесничий Долинского лесничества Виктор Бочкарев.
Половина из 12 школьников и ранее участвовали в подобных акциях. Остальных юных экологов организаторы научили сажать молодые деревья. Юные экологи по оценке наставников справились с задачей на пять с плюсом.
Ученик школы №3 села Покровка Артур Латыпов состоит в школьном лесничестве уже четыре года и сейчас является командиром отряда.
– В прошлом году циклон повалил несколько тысяч деревьев. После этого у нас тоже была акция по высадке кедров. Хочу, чтобы в сахалинских лесах было больше хвойных, – поделился юный эколог.
Лесничество при школе села Покровка существует с 2010 года. В нем состоят 20 юных экологов. В теплое время года для ребят проводят практические занятия на природе, также школьники посещают лекции, факультативы, экскурсии.
– Понятие «волонтерство» для наших ребят – не пустой звук. Они понимают ценность того дела, которым занимаются, и подходят к нему со всей душой, – отметила руководитель школьного лесничества Галина Чуева.
Акция «Живи лес» в Сахалинской области традиционно проходит каждую осень. Как рассказал начальник отдела воспроизводства лесов, лесного планирования и государственного лесного реестра областного министерства лесного и охотничьего хозяйства Евгений Юрченко, до 30 октября молодой лес будут сажать практически во всех районах региона. Ближайшее мероприятие – высадка саженцев кустарников и деревьев лиственных пород в селе Троицком Анивского района.
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