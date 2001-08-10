Добровольцы смогут реализовать свои идеи в рамках сахалинского конкурса «Трамплин»
Продолжается прием заявок на конкурс социальных инициатив «Трамплин». Учредителями конкурса является региональный фонд «Родные Острова». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном центре «Родные острова».
Конкурс проходит впервые и приурочен к году Добровольца, поэтому особым вниманием будут отмечены проекты, направленные на развитие добровольчества и реализуемые добровольцами и добровольческими организациями.
Условия конкурса: до 1 ноября заявители предоставляют на рассмотрение проекты мероприятий, которые они смогут реализовать на территории Сахалинской области. Это могут быть открытые уроки, мастер-классы, мини-спектакли или акции. Главное, чтобы мероприятия имели просветительскую или образовательную направленность и в мероприятиях были задействованы волонтеры.
- Минимальный возраст участника – 14 лет. Мы даем возможность попробовать себя молодежи и от них в первую очередь ждем заявки, - отмечает президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан. – Конкурс «Трамплин» — это кузнеца небольших, но важных для региона инициатив.
Максимальная сумма финансирования - 30 000 рублей. Итоги конкурса будут подведены в декабре и приурочены к празднованию дня добровольца. А срок реализации инициатив – с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Оригиналы заявок принимаются по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 71, 4 этаж, региональный фонд «Родные Острова». В электронном виде заявки принимаются на эл.почту grant.ostrova@mail.ru.
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