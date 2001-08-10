В Сахалинском госуниверситете открылось новое направление магистратуры
Сегодня состоялось первая лекция для магистрантов, изучающих «Водные ресурсы и аквакультуру». Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Обучение бакалавров по этой специальности в главном островном вузе началось в 2008 году. По словам профессора Валерия Ефанова, заведующего кафедрой географии, экологии и природопользования Сахалинского государственного университета, доктора биологических наук, открытие магистратуры – знаковое событие для региона.
– Это совместный проект областного правительства и СахГУ. В отрасли рыбного хозяйства на Сахалине и Курилах сегодня есть потребность в квалифицированных молодых специалистах. Говоря простым языком, бакалавры – люди, которые исполняют, магистры – руководят. За четыре года в нашем университете студенты получают добротные знания, необходимые для ведения хозяйственной деятельности. А в магистратуре расширяют свои представления об управлении рыбным хозяйством, экономике этой отрасли, – сказал Валерий Ефанов.
Получив диплом бакалавра, Анастасия Охрименко нашла работу по специальности в Сахалино-Курильском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.
– Хочу повысить свою квалификацию, получить новые знания. Мне кажется, в нашем регионе, это перспективная специальность. Думаю, что будет несложно совмещать работу и учебу. Пары проходят по вечерам, а на время сессий можно взять отпуск, – поделилась студентка магистратуры.
В первом наборе на направление «Водные ресурсы и аквакультура» – шесть выпускников вузов. Студенты называют заочную форму обучения наиболее удобной, так как работают на рыбохозяйственных предприятиях области, дипломы магистров они получат через 2,5 года.
– Островной регион входит в тройку лидеров рыболовной отрасли в нашей стране. На Сахалине и Курилах ежегодно в среднем добывается 700 тысяч тонн биоресурсов, – отметил заместитель председателя правительства области Анатолий Макоедов, посетивший первую лекцию для магистрантов. – Грамотные управленческие кадры сегодня необходимы как рыбопромышленным компаниям, так и органам власти. По новому направлению магистратуры уже начали готовить специалистов, которые будут видеть перспективы развития отрасли и принимать решения, опираясь на глубокие знания и опыт. Также немаловажно, чтобы выпускники видели, как много работы в рыбной отрасли региона и строили здесь свою карьеру.
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