Пьяный водитель на Сахалине сбил ребенка

15 октября 2018 года, примерно в 18 часов 15 минут, 39-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, двигался в южном направлении по улице Ленина в областном центре. На перекрестке с улицей Сахалинской совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно – транспортного происшествия 9-летний мальчик получил телесные повреждения.

Водитель автомобиля Toyota Corolla в нарушение правил дорожного движения покинул место дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.