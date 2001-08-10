Сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Правила дорожные детям знать положено»
Сотрудники ГИБДД по ГО «Долинский» регулярно посещают образовательные учреждения и проводят занятия с юными участниками дорожного движения. Так, в детском саду «Солнышко», города Долинска, полицейские провели для детей старших и средних групп игру «Правила дорожные детям знать положено».
В начале занятия, инспектор ГИБДД напомнила воспитанникам, что такое дорожные знаки и как они помогают водителям и пешеходам на дороге, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области..
Далее, дошкольники совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения рассмотрели карточки с различными ситуациями, которые могут встречаться на дорогах и улицах города. Вместе они разобрались, как необходимо поступать в той или иной ситуации, как вести себя на дороге, чтобы не создать аварийной ситуации и самому не попасть в ДТП. Кроме того, юные пешеходы, воспитатели и инспектор Госавтоинспекции обсудили важность использования световозвращающих элементов для пешеходов. В конце мероприятия, в игровой форме, с использованием импровизированного автогородка, автоинспектор напомнила детям об основных правилах дорожного движения для пешеходов, где им разрешено переходить дорогу, какие сигналы имеет светофор.
Данное мероприятие учит детей сознательно относиться к выполнению правил дорожного движения, расширяет культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения, помогает научиться ориентироваться в дорожно-транспортных ситуациях.
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