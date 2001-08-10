Кругосветку по правилам дорожного движения провели для юных холмчан

Сотрудники холмской Госавтоинспекции вместе с педагогами и активистами провели кругосветку по правилам дорожного движения «Азбука дорог» для учащихся 4 классов СОШ № 1 города Холмска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Мероприятие началось с выступления инспектора по пропаганде БДД, которая рассказала о правилах игры и выдала маршрутные листы, при этом пожелав всем учащимся удачи. После чего, командиры представили название своих команд и команды соревновались в творческом конкурсе «Вместе - за безопасность дорожного движения». Школьники коллективно преодолевали непростой маршрут из пяти станций: «Правила оказания первой доврачебной помощи», «Юный велосипедист», «Нарисуй знак», «Загадки по ПДД», «Знатоки дорожных знаков». Юные участники дорожного движения с интересом и спортивным азартом отгадывали загадки о требованиях ПДД, средствах регулирования дорожного движения, видах современных транспортных средств, наперебой вспоминали и рисовали известные им дорожные знаки, оказывали первую доврачебную помощь и уверенно выполняли элементы фигурного вождения на велосипеде.

Вместе с инспектором по пропаганде, школьники закрепили знания о безопасных местах для подвижных игр, правилах перехода через проезжую часть, о возможных опасных дорожных ситуациях, а также о необходимости световозвращающих элементов на одежде пешехода в темное время суток.

По итогам игры все команды были награждены грамотами, световозвращающими значками и подвесками.

Организаторы и участники мероприятия уверены, что соблюдая правила безопасного поведения на дороге ежедневно, дети станут сознательными и дисциплинированными участниками дорожного движения.