Больше тысячи южносахалинцев переехали в новые дома 25 микрорайона
В новом микрорайоне, который расположился в западной части Южно-Сахалинска в границах: ул. Моторная - ул. Киевская - ул. Анивская - ул. Тихая, возведено 38,4 тыс. кв. метров жилья. В благоустроенные квартиры переехали 1403 человека, ранее проживавшие в аварийных и ветхих домах. Об этом ТИА "Острова" сообщили в мэрии.
Строительство проходило в 3 этапа. Первые 13 домов были сданы в эксплуатацию в октябре 2016 года, вторая очередь - в апреле 2017-го. Летом этого года завершено строительство третьей очереди застройки. Таким образом, на участке возведено 34 дома, это 751 квартира (38,4 тыс. кв. метров жилья). Квартиры сдавались под ключ: обои, линолеум, сантехника, стеклопакеты, межкомнатные двери. Дворовые территории 3- и 4-этажных домов полностью благоустроены (асфальтирование, парковочные карманы, озеленение). В микрорайоне установлено 11 детских и спортивных площадок. К новостройкам подведено газоснабжение, в каждой квартире установлен котел. Новоселы регулируют отопление, круглогодично пользуются горячей водой. При этом коммунальные платежи ниже средних по Южно-Сахалинску.
Благоустройство территории микрорайона продолжается. Идут работы по ремонту дорог. Существенный период времени ушел на процедуры установления границ частных земельных участков и их изъятия для обустройства дорожного полотна. Проведен большой объем работ по ремонту и выносу инженерных сетей. Ведутся работы по устройству дорожного основания. В следующем строительном сезоне будут заасфальтированы 8 участков грунтовых дорог. Благоустроят улицы Тихую и Анивскую от Киевской до Моторной, Томскую от Тихой до Южно-Сахалинской, а также Киевскую, Клубную, Телеграфную, Моторную, Деповскую и Кузнечную от Тихой до Анивской. Установят уличное освещение, бордюрные камни, уложат тротуарную плитку, выполнят работы по озеленению территории.
Что касается обеспечения спортивными и социальными объектами, то на территории микрорайона построен спортивный зал. После завершения строительства коррекционной школы в Луговом, куда переедет школа «Надежда», на ее месте планируется возвести детский сад.
В планах администрации продолжить работы по освобождению территории 25-го микрорайона от оставшихся ветхих домов барачного типа. На их месте будут организованы общественные пространства, зеленые зоны, парковки.
Благодаря появлению нового микрорайона улучшается облик ряда улиц Южно-Сахалинска. Снесены ветхие и аварийные дома на проспектах Мира и Победы, улицах Ленина, Крайней, Поповича, Октябрьской, Центральной, Загородной, Крюкова, Анивской, Авиационной, Больничной, Бумажной, Невельской, Пушкина, Фабричной, Физкультурной, Хабаровской, Хлебной, Тихой.
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