Сахалинские врачи спасли мужчину, который получил удар током в 10 тысяч вольт

В результате несчастного случая 32-летний житель областного центра получил сильнейшие ожоги, почти половина кожных покровов была поражена. Сотрудники южно-сахалинской городской больницы имени Ф. С. Анкудинова уже три месяца возвращают мужчину к нормальной жизни, за это время ему сделали 15 операций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики Сахалинской области.

Электромонтер Михаил Артамонов 20 июля считает своим вторым днем рождения. Вместе с коллегами он отправился на вызов в Новоалександровск, во время работ на подстанции он и получил тяжелую электротравму. Шансы на выживание в таких случаях невелики.

– Первые минуты помню смутно. Пришел в себя уже в больнице, – вспоминает Михаил. – Это чудо, что я живу. Большое спасибо всем! В первую очередь, благодарен сотрудникам реанимации за то, что они меня вытащили, коллективу второй хирургии, где восстановили кожный покров. Чувствую себя хорошо, идет процесс заживления, уже свободно перемещаюсь по отделению.

Основной удар во время инцидента пришелся на правую руку мужчины, а ожоги распространились на половину тела. Перед врачами стояла сложная задача – восстановить пораженные участки с помощью пересадки здоровой кожи на раненую поверхность. Во время этого процесса использовались самые передовые методики.

– У кого-то вызывает большое удивление, но основные кожные лоскуты мы брали с волосистой части головы, – сообщил лечащий врач Михаила, ожоговый хирург Игорь Ким. – При этом волосяной покров у пациента сейчас восстановлен. На всех участках пересаженные участки кожи прижились. Оставшиеся ожоговые поверхности заживают. В ближайшее время проведем консилиум, где решим, будет ли нужна еще одна операция по пересадке кожи.

Тактика лечения все время корректировалась. Сахалинские врачи проводили онлайн-консультации со специалистами ожогового центра в Нижнем Новгороде. Свой вклад в спасение Михаила внесли и жители Сахалина, откликнувшись на призыв сдать для него кровь. Только в первую неделю помочь вызвались более 70 человек.

– Это результат большой командной работы. В реанимации сделали все возможное, проводили консервативную терапию. Администрация оперативно решала все организационные вопросы. Специально был приобретен дорогостоящий материал – один из самых современных аналогов человеческой кожи – ксенодерм. Хотелось бы отметить и вклад медсестры Ирины Желановой, которая занимается обработкой ожогов, перевязкой, это очень большой труд, – сказал Игорь Ким.

Еще несколько лет назад всех сахалинских пациентов с тяжелыми ожогами направляли на лечение в другие регионы, в особо сложных случаях организовывали экстренную госпитализацию в Японию. Сегодня благодаря госпрограмме развития здравоохранения на Сахалине вместе с другими направлениями совершенствуется оказание и этого вида медпомощи. Врачи проходят стажировку в ведущих медицинских центрах, закупается необходимое оборудование. В результате лечение ожоговых пациентов происходит на территории островного региона.

В городской больнице Михаил Артамонов проведет еще как минимум месяц, потом его переведут на амбулаторное лечение, и начнется период реабилитации. У врачей есть основания надеяться, что удастся восстановить утраченные функции правой руки, которая больше всего пострадала от электротравмы. А сам Михаил собирается вернуться в свою профессию.