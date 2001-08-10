За девять месяцев в сахалинским пенсионерам начислено более 27 миллиардов рублей
В течение трех кварталов 2018 года начисление и выплата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, производились вовремя и в полном объёме. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.
С учётом проведённой 1 января индексации страховых пенсий и увеличения размера ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам с 1 февраля, а также увеличения социальных пенсий с 1 апреля и беззаявительной корректировки страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 августа, Пенсионный фонд выплатил за девять месяцев в адрес пенсионеров 27 млрд 374 млн рублей. В течение трех кварталов нынешнего года различные выплаты получили около 165 тысяч сахалинцев и курильчан.
С 1 января 2018 года произведена индексация стоимости пенсионного коэффициента (балла) и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям на 3,7 %.
В результате повышения средний размер выплачиваемой страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в регионе составил 19 тысяч 061,5 рубля.
А с 1 февраля на 2,5 % увеличился размер ежемесячных денежных выплат и стоимость набора социальных услуг федеральным льготникам. В эту категорию входят инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, и др.
Перерасчет произведен 26 тысячам 22 федеральным льготникам Сахалина и Курил.
С 1 апреля на 2,9 % проиндексированы социальные пенсии. Средний размер социальной пенсии в Сахалинской области составляет 11 тыс. 759,25 рубля.
С 1 августа произведен беззаявительный перерасчет получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы и они были учтены на индивидуальных лицевых счетах.
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