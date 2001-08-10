В Южно-Сахалинске утверждена схема праздничной иллюминации
Администрация областного центра начала подготовку к новогодним мероприятиям, а также к проведению на территории города I зимних международных игр «Дети Азии». Особое внимание муниципалитет уделит организации праздничной иллюминации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Как рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства, на протяжении последних нескольких месяцев специалисты ведомства разрабатывали схему будущего праздничного освещения городских маршрутов, а также концепции оформления скверов и фотозон.
- Совсем скоро наступит зима, и наша задача - использовать весь потенциал Южно-Сахалинска, подчеркнуть скверы, улицы и др. Это будет особенно актуальным в условиях раннего наступления темноты. Тем более, что опыт подсветки у нас уже есть. К примеру, улица Горького. Кроме того, что это освещение дает ощущение позитива, оно предоставляет возможность жителям и гостям Южно-Сахалинска .чуть дольше гулять на улице. И все мы гордимся ставшими уже визитными карточками видами города: утопающих в свете проспекта Победы, ул. Горького, площади Победы. В этот раз нами сформировано новое современное оформление остальных общественных пространств для народных гуляний, - рассказывает заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов.
О масштабах проделанной работы свидетельствует перечень объектов, которые уже совсем скоро преобразятся с помощью всевозможных световых элементов. Это светодиодные консоли, панно, растяжки, фотозоны. На 19 улицах Южно-Сахалинска в преддверии Нового года и Рождества будет установлено свыше 1300 световых конструкций.
География праздничной иллюминации: ул. Ивана Куропатко от пр. Мира до аэропорта, ул. Сахалинская, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Больничная, ул. Пуркаева, ул. Емельянова, ул. Тихоокеанская, пр. Мира, ул. Есенина и др. Уже готовы эскизы будущих решений по праздничной электросветовой иллюминации.
Планируется, что обслуживать новые конструкции, которые прослужат украшением города не один год, будет МУП «Электросервис». Это предприятие имеет большой опыт работы в данной сфере и отвечает за всю городскую иллюминацию.
Вообще, практика украшения улиц светом успешно применяется во многих регионах страны и мира: подсвечиваются фонтаны, памятники архитектуры, улицы, площади и проспекты. К слову сказать, держит марку и городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина: каждый вечер здесь подсвечиваются десятки, если не сотни объектов. А на новогодние праздники парк и вовсе бьет рекорды по посещаемости.
Кстати, что касается гостей, нынешней зимой Южно-Сахалинск примерит на себя еще одну роль - хозяина I зимних международных игр «Дети Азии». Они пройдут в феврале 2019 года. Наш город посетят свыше 2 тысяч участников из 25 государств.
- Для многих из них знакомство с Россией начнется именно с Южно-Сахалинска, - говорит заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов. - И конечно же, огромное значение для участников и гостей мероприятия будет иметь тот облик города, которым он встретит многочисленные делегации. Отрадно, что муниципальные власти уделяют большое внимание преображению и развитию Южно-Сахалинска. Уверен, город достойно встретит «Детей Азии».
Уже сейчас будущие игры обещают стать самым масштабным событием следующего года. И администрацией города принято решение оставить праздничную иллюминацию на все время их проведения.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 14:56 12 Октября В Южно-Сахалинске в аварии погибла 20-летняя девушка
16:48 11 Октября Завершается проектирование новой школы на Итурупе
12:40 12 Октября Сотовая связь будет доступна на протяжении всей автодороги от Южно-Сахалинска до Охи
17:16 12 Октября В районы Сахалинской области отправились новые школьные автобусы
16:52 21 Сентября На Сахалине приступили к уборке ячменя
10:39 21 Сентября Совхоз «Южно-Сахалинский» снизил цены на картофель до 18 рублей за килограмм
14:21 25 Сентября На Сахалине стартовала конференция «Нефть и газ»
19:12 26 Сентября В администрации Южно-Сахалинска побывал индиец
Выбор редакции
- 16:10 Вчера Быстро пройти тест на ВИЧ южносахалинцам поможет электронная очередь
- 15:53 Вчера Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова высоко оценила развитие спорта на Сахалине
- 15:42 Вчера В Сахалинской области самые низкие цены на Дальнем Востоке на ряд социально значимых товаров
- 15:20 Вчера В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?