В Южно-Сахалинске утверждена схема праздничной иллюминации

Администрация областного центра начала подготовку к новогодним мероприятиям, а также к проведению на территории города I зимних международных игр «Дети Азии». Особое внимание муниципалитет уделит организации праздничной иллюминации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Как рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства, на протяжении последних нескольких месяцев специалисты ведомства разрабатывали схему будущего праздничного освещения городских маршрутов, а также концепции оформления скверов и фотозон.

- Совсем скоро наступит зима, и наша задача - использовать весь потенциал Южно-Сахалинска, подчеркнуть скверы, улицы и др. Это будет особенно актуальным в условиях раннего наступления темноты. Тем более, что опыт подсветки у нас уже есть. К примеру, улица Горького. Кроме того, что это освещение дает ощущение позитива, оно предоставляет возможность жителям и гостям Южно-Сахалинска .чуть дольше гулять на улице. И все мы гордимся ставшими уже визитными карточками видами города: утопающих в свете проспекта Победы, ул. Горького, площади Победы. В этот раз нами сформировано новое современное оформление остальных общественных пространств для народных гуляний, - рассказывает заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов.

О масштабах проделанной работы свидетельствует перечень объектов, которые уже совсем скоро преобразятся с помощью всевозможных световых элементов. Это светодиодные консоли, панно, растяжки, фотозоны. На 19 улицах Южно-Сахалинска в преддверии Нового года и Рождества будет установлено свыше 1300 световых конструкций.

География праздничной иллюминации: ул. Ивана Куропатко от пр. Мира до аэропорта, ул. Сахалинская, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Больничная, ул. Пуркаева, ул. Емельянова, ул. Тихоокеанская, пр. Мира, ул. Есенина и др. Уже готовы эскизы будущих решений по праздничной электросветовой иллюминации.

Планируется, что обслуживать новые конструкции, которые прослужат украшением города не один год, будет МУП «Электросервис». Это предприятие имеет большой опыт работы в данной сфере и отвечает за всю городскую иллюминацию.

Вообще, практика украшения улиц светом успешно применяется во многих регионах страны и мира: подсвечиваются фонтаны, памятники архитектуры, улицы, площади и проспекты. К слову сказать, держит марку и городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина: каждый вечер здесь подсвечиваются десятки, если не сотни объектов. А на новогодние праздники парк и вовсе бьет рекорды по посещаемости.

Кстати, что касается гостей, нынешней зимой Южно-Сахалинск примерит на себя еще одну роль - хозяина I зимних международных игр «Дети Азии». Они пройдут в феврале 2019 года. Наш город посетят свыше 2 тысяч участников из 25 государств.

- Для многих из них знакомство с Россией начнется именно с Южно-Сахалинска, - говорит заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов. - И конечно же, огромное значение для участников и гостей мероприятия будет иметь тот облик города, которым он встретит многочисленные делегации. Отрадно, что муниципальные власти уделяют большое внимание преображению и развитию Южно-Сахалинска. Уверен, город достойно встретит «Детей Азии».

Уже сейчас будущие игры обещают стать самым масштабным событием следующего года. И администрацией города принято решение оставить праздничную иллюминацию на все время их проведения.