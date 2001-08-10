За перевозку наркотиков в багаже курильчанин может лишиться свободы
Следователями ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по факту незаконного приобретения и перевозки наркотических средств в крупном размере. Совершение данного деяния инкриминируется 38-летнему жителю поселка Менделеево. Об этом ТИА "Острова" сообщили УМВД России по Сахалинской области.
В ходе предварительного следствия установлено, что в марте нынешнего года, злоумышленник находился в Южно-Сахалинске, где приобрел у неизвестного лица два конверта с синтетическим наркотиком, и хранил его у себя.
В апреле, обвиняемый упаковал запрещенные к обороту вещества в еще один конверт и полиэтиленовый пакет, после чего спрятал в багаже, с которым отправился назад в Южно-Курильск. Впоследствии фигурант намеревался передать наркотик своему знакомому, но не довел преступный умысел до конца, поскольку по прилету был задержан.
Проведенное исследование показало, что в конвертах находилось наркосодержащее средство N-метилэфедрон массой 1.21 грамма, что является крупным размером.
Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконные хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.
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