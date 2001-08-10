Быстро пройти тест на ВИЧ южносахалинцам поможет электронная очередь

Ежедневно в лаборатории Сахалинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом проводят порядка 300 тестов на ВИЧ-инфекцию. Кровь на исследование поступает из всех лечебных учреждений города. В среднем из 1500 тестов один оказывается ВИЧ-положительным. Статистика последних лет стремительно растет, только с начала года в Южно-Сахалинске выявлено 58 горожан с вирусом иммунодефицита. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

- Наша главная задача - это своевременное выявление среди населения носительства вируса иммунодефицита человека, - рассказывает исполняющая обязанности главного врача ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» Марина Мокиенко. - Сегодня при раннем обнаружении ВИЧ-инфекции наши пациенты имеют шанс не только сохранить качество жизни, но и снизить уровень вируса в крови до таких показателей, чтобы перестать быть угрозой для своей семьи и окружающих.

В последние три года ВИЧ-инфекция среди сахалинцев распространяется преимущественно при внутривенном употреблении наркотиков. Жители областного центра в 70% случаев заражаются опасным вирусом именно так. В целом же по региону иная ситуация - 57,7% островитян заражаются ВИЧ половым способом.

При этом источником заражения становятся сами сахалинцы, вирус мигрирует среди коренного населения. Как подчеркивают врачи, в группе риска не только люди, ведущие асоциальный образ жизни, но и активное, работающее население. Средний возраст носителей ВИЧ-инфекции составляет 25-44 года. Из всего числа заболевших 30% - это работающие и достаточно благополучные островитяне, однако ведущие рискованный образ жизни.

После опасных контактов наличие ВИЧ-инфекции достоверно можно определить уже через 4 недели. Поэтому горожанам из группы риска врачи советуют сдавать тесты регулярно - не реже чем раз в три месяца. Людям, ведущим здоровый и правильный образ жизни, рекомендовано сдавать тест на ВИЧ раз в год.

Сейчас пройти эту процедуру очень просто. Для этого достаточно обратиться в ГБУЗ «Сахалинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом», расположенный по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53а. Забор крови проводится с понедельника по четверг с 8.00 до 15.00 (перерыв с 12.00 до 12.30), в пятницу - с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00.

В фойе учреждения находится инфомат, в котором необходимо взять талон в кабинет № 111. Электронная очередь позволяет сэкономить время и точно определить, сколько перед вами человек. Напомним, что каждому дается право сдать тест на ВИЧ на условиях анонимности: без предъявления паспорта, назвав только имя, возраст и город проживания. Добровольное исследование крови на ВИЧ-инфекцию проводится бесплатно. Результат будет готов на следующий день. Тест на определение ВИЧ-статуса можно пройти и в поликлиниках по месту жительства, обратившись в кабинет доврачебной помощи.

Подробная информация о проведении обследования - по телефонам регистратуры СПИД-центра: 8 (4242) 72–21–09, 51–07–80, а также на сайте организации http://hiv65.ru.